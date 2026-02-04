Movil - LB1A -
Abre Secretaría de Turismo convocatoria del programa Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo! 2026

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Recibirá proyectos turísticos durante febrero para eventos culturales, gastronómicos y recreativos en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, abrió la convocatoria del programa “Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!” edición 2026, esquema que impulsa actividades turísticas en los municipios con el objetivo de fortalecer la economía local y promover el territorio estatal.

La dependencia informó que los proyectos podrán presentarse durante el mes de febrero, y podrán participar personas físicas, morales y ayuntamientos, siempre y cuando los eventos se realicen dentro del estado de Chihuahua.

El programa contempla el apoyo a eventos pequeños o masivos de carácter cultural, gastronómico, recreativo, así como ferias y festivales, que contribuyan a incrementar la afluencia turística y a detonar la actividad económica en las comunidades sede.

De acuerdo con los lineamientos, uno de los objetivos centrales es fortalecer la cadena de valor del sector turístico, promoviendo la participación de proveedores locales, artesanos, artistas y prestadores de servicios, para ampliar el impacto regional de la derrama económica.

Este esquema se ha implementado de manera continua durante los últimos cuatro años, y en cada edición ha registrado un aumento en el número de proyectos apoyados. Durante 2025 se respaldaron 54 eventos en 24 municipios, con una derrama económica estimada de 220 millones de pesos.

Las solicitudes podrán enviarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta las 23:59 horas del 28 de febrero de 2026, tiempo del centro de México, conforme a los requisitos establecidos por la Secretaría de Turismo.

Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria y recibir orientación directamente en las oficinas de la dependencia estatal, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, así como a través de los canales informativos oficiales de la Secretaría.

