¿Son las mujeres más empáticas que los hombres?

Virginia, EE.UU. (VOA) – “Siempre he podido entender cómo se siente la gente y ver su perspectiva”, dijo Luisa Piette, que vive en Cool, California. “Siento su dolor, ya sea que se trate de personas que atraviesan un divorcio difícil o de un conocido que no pudo pagar el alquiler. He estado allí para prestarles oídos y empatizar con ellos”.

Piette tiene una hija y una nieta.

“Creo que las mujeres entienden mejor lo que se siente al ponerse en la situación de otras personas”, dijo a la VOA.

Piette podría ser un caso de libro de texto sobre lo que han demostrado los estudios sobre la empatía y lo que muchas personas ya sospechan: las mujeres tienden a ser más empáticas que los hombres.

Un estudio publicado el mes pasado por investigadores de la Universidad de Cambridge encuestó a decenas de miles de personas en todo el mundo. Al igual que otros estudios, indicó que las mujeres son mucho mejores que los hombres para empatizar con los demás, independientemente de las influencias familiares o culturales.

“Nuestros hallazgos proporcionan algunas de las primeras pruebas del conocido fenómeno de que las mujeres son, en promedio, más empáticas que los hombres”, dijo David Greenberg, científico principal del estudio.

Empatía cognitiva

Los científicos buscaron medir la empatía cognitiva, que es cuando alguien comprende intelectualmente lo que otra persona puede estar pensando o sintiendo y luego predice cómo reaccionará.

Por ejemplo, un amigo te dice que está molesto porque tuvo un desacuerdo desagradable con alguien. Si tienes empatía cognitiva, entenderás cómo se siente tu amigo poniéndote en su lugar.

El estudio de Cambridge fue el más grande hasta la fecha sobre el tema. Los participantes totalizaron alrededor de 306.000 hombres y mujeres de 57 países, incluidos Egipto, India, Croacia y Arabia Saudita. En promedio, las mujeres mostraron una empatía cognitiva mucho más alta en 36 países y una cantidad similar a la de los hombres en otros 21. En ningún país los hombres mostraron mayor empatía.

“Este estudio muestra claramente diferencias de género ampliamente consistentes entre países, idiomas y grupos de edad”, dijo Carrie Allison, directora de estrategia de investigación de la Universidad de Cambridge.

Los autores del informe señalan que los resultados son solo promedios, ya que algunos hombres son mejores para empatizar que algunas mujeres.

Sandra Murphy, científica social de Takoma Park, Maryland, dijo que no encaja en la imagen estereotipada.

“Soy más analítica y mi esposo, que es abogado, es más empático”, dijo.

Jack Murphy estuvo de acuerdo.

“Tiendo a ser más sensible a las emociones y sentimientos de las personas”, dijo.

Los investigadores encontraron que las capacidades empáticas generalmente aumentan durante la adolescencia y disminuyen durante la edad adulta.

Olivia Mickelson, una estudiante de secundaria de Fairfax, Virginia, dijo: «Creo que mis amigas son mucho más comprensivas y empáticas que mis amigos».

Prueba de ojos

Para medir la empatía cognitiva de los participantes, los investigadores utilizaron lo que llaman la prueba de los ojos para medir la capacidad de una persona para reconocer el estado mental o emocional de otra persona.

Los participantes del estudio examinaron fotografías de las diversas expresiones faciales de las personas y se centraron en lo que pensaban que una persona podría estar pensando o sintiendo al mirar el área alrededor de sus ojos. Luego, a los participantes se les dio una lista limitada de palabras para describir lo que vieron.

“Los resultados del estudio prueban lo que he visto en mi práctica acerca de que las mujeres son más empáticas”, dijo la terapeuta Cynthia Catchings, directora ejecutiva del Centro de Bienestar Emocional de Mujeres en Alexandria, Virginia. “Creo que mucho tiene que ver con la educación, con mujeres experimentando una mayor socialización y muchas teniendo amigas cercanas que son mujeres”.

Sara Hodges, profesora asociada en el departamento de psicología de la Universidad de Oregón, está de acuerdo.

“La razón por la que las personas piensan que su madre o su mejor amiga son empáticas es porque parecen saber lo que piensan y sienten y actuarían teniendo en cuenta sus intereses”, dijo Hodges, quien también es directora del Laboratorio de cognición social de la Universidad de Oregón. donde la investigación incluye la empatía.

Hodges dijo que la investigación del laboratorio, así como otros estudios, parecen indicar que las diferencias de género en la empatía cognitiva pueden provenir de factores sociales y biológicos.

“Las mujeres son mejores para decodificar la comunicación emocional no verbal”, dijo.

Al mismo tiempo, cree que los estudios de Eyes Test tienen sus limitaciones para medir la empatía, un fenómeno psicológico complejo.

“Es posible que no reflejen necesariamente que las personas están viendo empatía”, dijo Hodges, y agregó que la empatía puede usarse por razones altruistas o para influir en otros.

“Algunas personas pueden ser mejores para leer las expresiones faciales de las personas y no necesariamente lo hacen por razones compasivas. Pueden estar tratando de hacer que alguien haga algo que tal vez no quieran hacer”, dijo.

