Refuerza Estado vacunación contra el sarampión en Ciudad Juárez

Secretaría de Salud mantiene estrategia activa en 23 centros médicos del Distrito II

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, mantiene activa la estrategia de vacunación contra el sarampión en Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer la prevención y evitar nuevos brotes en la región.

El director médico del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias Gil, informó que se continúa con la aplicación del biológico en unidades estatales e hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, especialmente en el caso de niñas, niños y grupos vulnerables.

La vacunación es universal y gratuita, sin importar derechohabiencia, edad o condición migratoria, por lo que su aplicación es indispensable para proteger a la comunidad y prevenir brotes en la región.

La dependencia indicó que las personas interesadas pueden acudir al módulo de vacunación del Distrito de Salud II o a cualquiera de los 23 centros de salud distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, en un horario de 8:00 a 13:30 horas.

Entre los sitios disponibles se encuentran las unidades de Águilas de Zaragoza, Senderos del Sol, Galeana, Todos Somos Mexicanos y Rancho Anapra, así como en comunidades del Valle de Juárez y la zona rural.

También se brinda atención en Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, San Isidro, Samalayuca y Ahumada, como parte de la cobertura regional que busca garantizar el acceso oportuno a la vacuna.

La Secretaría de Salud reiteró que mantener completos los esquemas de vacunación es la medida más eficaz para contener la transmisión del sarampión, enfermedad que puede generar complicaciones graves si no se previene adecuadamente.

