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Promueve Salud Municipal prevención de adicciones en maquiladora

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POR Redacción ADN / Agencias
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Personal de Medicina Preventiva distribuyó 600 folletos informativos a trabajadores de Adient Planta 4.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llevó a cabo una jornada de concientización sobre prevención de adicciones en la empresa Adient Planta 4, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

La actividad fue realizada por personal del área de Medicina Preventiva, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y brindar información sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias.

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Durante la jornada se distribuyeron 600 folletos informativos entre las y los trabajadores, con contenidos relacionados con prevención, detección oportuna y acceso a apoyo profesional en casos de riesgo.

La dependencia señaló que estas acciones buscan sensibilizar a la población sobre las consecuencias del consumo de drogas en la salud física y mental, así como en el entorno familiar, social y laboral.

También se promovieron factores de protección como la comunicación familiar, el manejo adecuado de emociones, la práctica de actividades recreativas y deportivas, y la búsqueda de ayuda especializada.

La Dirección de Salud Municipal reiteró su compromiso de acercar información y herramientas preventivas a distintos sectores de la comunidad, con el propósito de contribuir a una población más informada y saludable.

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