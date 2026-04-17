Promueve Salud Municipal detección oportuna de la hemofilia en Ciudad Juárez

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Autoridades llaman a identificar síntomas y atender de forma temprana este trastorno de coagulación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, la Dirección de Salud Municipal emitió un llamado a la población para generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de su diagnóstico oportuno.

La hemofilia es un padecimiento que afecta la capacidad de coagulación de la sangre, lo que puede provocar sangrados prolongados o espontáneos, y en más del 70 por ciento de los casos tiene origen hereditario.

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La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que la detección temprana es clave para brindar tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

“Es fundamental que la población conozca qué es la hemofilia y cuáles son sus principales signos, ya que una detección oportuna permite brindar tratamiento adecuado”

Entre los principales signos de alerta se encuentran la aparición frecuente de hematomas, sangrados prolongados y hemorragias en articulaciones, por lo que se recomienda acudir a valoración médica ante cualquier sospecha.

Las autoridades subrayaron la importancia de la atención preventiva, especialmente en personas con antecedentes familiares de trastornos hemorrágicos, para evitar complicaciones mayores.

La Dirección de Salud Municipal reiteró que continuará impulsando acciones de información, prevención y cuidado de la salud, con el objetivo de fortalecer la cultura médica entre la población juarense.

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