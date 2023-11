Llama Salud Municipal a prevenir quemaduras en el hogar

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- La doctora Daphne Santana Fernández, titular de la dependencia, comentó que la prevención en el hogar es vital para prevenir una quemadura; la medida más importante es mantener la cocina segura, alejando de la misma a los niños y jóvenes, pues se trata del grupo más susceptible a sufrir un accidente al momento de cocinar.

Además se debe tener cuidado con los recipientes que contengan agua caliente, o bien, regular el termostato del calentador de agua para evitar temperaturas excesivamente altas.

También se debe mantener una supervisión constante sobre los objetivos que mantengan fuego abierto, es decir, velas, chimeneas, calentones, estufas, hornos o algunos otros elementos que involucren fuego.

Indicó que cuando se tienen fuegos abiertos se debe supervisar constantemente, como es el caso de las velas, chimeneas y otros elementos que involucren fuego. Mantenga una distancia segura y utilice pantallas de protección.

En caso de una quemadura en el hogar, lo esencial es dar al afectado los primeros auxilios, por ello hay que retirarle la ropa de la parte afectada, envolver al afectado en una sabana limpia y transportarlo a un centro médico.

Lo más importante es no aplicar pomadas, aceites, hielo y otras sustancias que no sean agua, no se deben romper las ampollas y se debe evitar el contacto directo de la herida para no provocar una infección.