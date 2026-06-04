Llama Salud Municipal a prevenir problemas de fertilidad y cuidar la salud reproductiva

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Autoridades destacan la importancia del diagnóstico oportuno y la atención médica para atender factores que afectan la capacidad reproductiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a informarse sobre los factores que pueden afectar la capacidad reproductiva y a acudir a valoración médica ante cualquier situación que pudiera comprometer su salud reproductiva.

La dependencia señaló que los problemas de fertilidad pueden presentarse tanto en mujeres como en hombres y obedecer a diversas causas, por lo que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la necesidad de abordar este tema desde una perspectiva de salud pública, libre de estigmas y basada en información confiable.

“Es importante que la población conozca que los problemas de fertilidad pueden presentarse tanto en mujeres como en hombres y que existen múltiples factores que pueden influir en la capacidad reproductiva”.

Entre las causas más frecuentes de infertilidad femenina se encuentran la ausencia de ovulación, la disminución en la calidad de los óvulos, la endometriosis, los fibromas uterinos y la obstrucción de las trompas de Falopio.

En el caso de los hombres, los principales factores están relacionados con el bajo recuento o ausencia de espermatozoides, alteraciones en su movilidad o formación, problemas hormonales y trastornos asociados con la eyaculación o las características del semen.

La funcionaria subrayó que mantener hábitos saludables, realizar revisiones médicas periódicas y atender oportunamente enfermedades relacionadas con la salud reproductiva contribuye a preservar la fertilidad y mejorar la calidad de vida de las personas.

Asimismo, destacó que el acompañamiento médico permite identificar oportunamente posibles causas de infertilidad y acceder a alternativas de atención de acuerdo con cada caso.

“La detección temprana y el acompañamiento médico son claves para identificar las causas y brindar alternativas de atención”.

La Dirección de Salud Municipal reiteró la importancia de generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan muchas personas y parejas en materia de fertilidad, promoviendo una cultura de prevención, información y acceso oportuno a los servicios de salud.

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