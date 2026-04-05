Llama Salud a reforzar prevención del cáncer de pulmón en Chihuahua

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Enfermedad se mantiene entre las principales causas de muerte en la entidad

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, la Secretaría de Salud exhortó a la población a informarse y adoptar medidas preventivas frente a esta enfermedad, considerada una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

El padecimiento se origina por el crecimiento descontrolado de células en los pulmones, lo que afecta progresivamente la función respiratoria y, en etapas avanzadas, puede extenderse a otros órganos.

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“La detección temprana es determinante para mejorar el pronóstico”

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la exposición al humo de segunda mano, contaminantes ambientales y sustancias tóxicas, condiciones que incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Las autoridades sanitarias advirtieron que los síntomas más comunes incluyen tos persistente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pérdida de peso, fatiga y presencia de sangre al toser, por lo que se recomienda acudir de inmediato a valoración médica ante cualquier señal de alerta.

“Es fundamental acudir a valoración médica ante los primeros síntomas”

En cuanto a la atención médica, el tratamiento depende de la etapa en que se detecte el cáncer e incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas o inmunoterapia, lo que refuerza la importancia del diagnóstico oportuno.

De acuerdo con datos del sector salud en Chihuahua, durante 2025 se registraron 335 defunciones por esta enfermedad, mientras que en lo que va de 2026 suman 43 decesos. Actualmente, 14 personas reciben atención de primera vez por este padecimiento en instituciones públicas.

Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la principal herramienta, por lo que se recomienda evitar el consumo de tabaco, reducir la exposición a contaminantes, utilizar protección en entornos laborales de riesgo y acudir periódicamente a revisiones médicas.

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