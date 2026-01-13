Entregarán Club Rotario y Municipio de Juárez aparatos auditivos a población vulnerable

Publicidad - LB2 -

Jornada de apoyo busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Rotario Juárez Impulsa, en coordinación con el Gobierno Municipal de Juárez, realizará la entrega de aparatos auditivos como parte de una jornada de servicio social enfocada en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva.

El evento se llevará a cabo este miércoles 14 de enero a las 18:00 horas, en el Steel Forum, ubicado en Misión de los Lagos. La actividad forma parte de los programas de vinculación social que impulsan organizaciones civiles en colaboración con autoridades municipales.

De acuerdo con la invitación difundida, la jornada tiene como objetivo restituir capacidades fundamentales como la comunicación, la interacción social y la autonomía personal, especialmente entre sectores que enfrentan barreras para acceder a servicios especializados de salud auditiva.

La entrega de auxiliares auditivos se enmarca en un esquema de cooperación entre la sociedad civil organizada y el gobierno local, orientado a atender necesidades específicas de la población y fortalecer las acciones de inclusión social en Ciudad Juárez.

Los organizadores señalaron que este tipo de iniciativas impactan de manera directa tanto en los beneficiarios como en sus familias, al facilitar la integración social y mejorar las condiciones para el desarrollo personal y comunitario.

“Un acto de servicio que devuelve algo invaluable: la posibilidad de escuchar, comunicarse y reconectar con la vida”, señala la invitación oficial del evento.

Para mayores informes, se encuentra disponible el número telefónico 656 167 8727, con el fin de orientar a las personas interesadas en los detalles y alcances de la jornada.

