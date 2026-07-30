Alerta STOP sobre sustancias cancerígenas en bolsitas de nicotina

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La organización advirtió que estos productos contienen compuestos tóxicos y que sus ventas crecieron 660% desde 2020 por la falta de regulación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La red internacional STOP alertó que las bolsitas de nicotina contienen sustancias cancerígenas y representan un riesgo para la salud, además de advertir que sus ventas se han incrementado 660 por ciento a nivel mundial desde 2020 debido a la falta de regulación y a las estrategias de comercialización de la industria tabacalera.

De acuerdo con el informe Comprender las bolsitas de nicotina: pruebas actuales y actividad de la industria, estos productos pueden provocar afectaciones en el desarrollo cerebral, alteraciones en el aprendizaje, la memoria y la función ejecutiva, así como infecciones graves en las encías que dañan los tejidos blandos y el hueso que sostiene los dientes.

“En México se han recibido informes de que las bolsitas de nicotina se colocan en lugares destacados en los locales comerciales, cerca de las cajas registradoras y en tiendas ubicadas cerca de escuelas.”

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La organización señaló que investigadores han identificado sustancias cancerígenas como cromo tóxico y formaldehído, compuestos también presentes en productos de tabaco. Asimismo, advirtió que en varios países, incluido México, estos productos carecen de una regulación específica, situación que ha permitido su rápida expansión en el mercado.

STOP urgió a los gobiernos a establecer normas sobre el etiquetado, restringir la publicidad, promoción y patrocinio, aplicar impuestos que desincentiven su consumo entre los jóvenes, regular los puntos de venta físicos y en línea y limitar la concentración de nicotina en estos productos.

La investigadora de la Universidad de Bath y coautora del informe, Sophie Braznell, indicó que aún existe información científica limitada sobre los efectos de las bolsitas de nicotina a largo plazo, aunque ya se observan tendencias preocupantes relacionadas con su consumo combinado con otros productos de tabaco y la comercialización de presentaciones con concentraciones cada vez más elevadas de nicotina.

“Están surgiendo tendencias preocupantes que muestran un aumento en el consumo combinado de bolsitas de nicotina junto con otros productos de tabaco y nicotina, así como la venta de bolsitas de nicotina con concentraciones de nicotina cada vez más altas.”

Por su parte, Jorge Alday, director de STOP en Vital Strategies, sostuvo que estos productos forman parte de una estrategia de la industria tabacalera para ampliar el consumo de nicotina, especialmente entre las nuevas generaciones, mediante campañas de mercadotecnia similares a las utilizadas antes del auge de los cigarrillos electrónicos.

La organización hizo un llamado a las autoridades sanitarias a fortalecer la regulación de las bolsitas de nicotina para prevenir su consumo entre niñas, niños y adolescentes, así como reducir los riesgos para la salud pública derivados de su creciente comercialización.