Según encuesta, trabajadores en EEUU aceptarían un recorte salarial del 20 % por una mayor calidad de vida

“Creo que a la gente realmente le cuesta descubrir qué es el equilibrio entre la vida personal y laboral”, dice Lynn Bufka, psicóloga clínica afiliada a la Asociación Estadounidense de Psicología. “Y reconocer, ciertamente en algunas partes de Estados Unidos, que tenemos el impulso de trabajar, desempeñarnos y tener éxito. Y cada vez más nos damos cuenta de que esto no es bueno para nosotros”.

- Publicidad - HP1

Según la encuesta, los adultos más jóvenes son aún más propensos a renunciar al dinero en efectivo para tener una vida mejor. El 60 % de los milenials (entre 27 y 42 años) y el 56 % de los adultos de la Generación Z (hasta 26 años) dicen que aceptarían menos dinero para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

“Estos resultados no me sorprenden”, dijo a la Voz de América en un correo electrónico Julia Toothacre, estratega profesional y de currículum de ResumeBuilder.com. “Las generaciones más jóvenes han expresado mucho la necesidad de equilibrio en sus vidas. Es importante señalar que eso no significa que sean menos ambiciosos. Simplemente significa que buscan flexibilidad y no están dispuestos a sacrificar su salud como lo han hecho otras generaciones”.

Cuando se trata de adultos mayores, el 45 % de la Generación X (de 43 a 59 años) y el 33 % de los baby boomers (de 60 a 78 años) aceptarían el recorte salarial del 20 % para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Es un fenómeno que Toothacre ha experimentado en su trabajo. Ella dice que muchos de sus clientes quieren cierta flexibilidad en su agenda para eventos u otros aspectos de la vida.

“Definitivamente estoy viendo que algunos de mis clientes aceptan un recorte salarial para alinear su carrera con otras prioridades de la vida”, dice. “El equilibrio entre la vida personal y laboral es muy importante para mis clientes. La mayoría de mis clientes acuden a mí porque no están contentos con su carrera actual o porque buscan una trayectoria profesional más equilibrada y flexible. La flexibilidad parece ser la necesidad primordial para la mayoría de las personas”.

La encuesta tuvo lugar en agosto y septiembre de 2023 e incluyó 16.086 entrevistas en línea con adultos en 16 países, incluido Estados Unidos. El setenta y siete por ciento de los encuestados dice que prioriza una vida equilibrada sobre el avance en el trabajo.

“Si nuestra única definición de nosotros mismos es lo que hacemos y nuestro trabajo, estamos descuidando lo que a menudo se entiende como aspectos muy críticos de la existencia humana: nuestro sentido social de nosotros mismos, nuestro sentido espiritual de nosotros mismos”, dice Bufka. “Estos otros componentes de la vida realmente aportan valor y alegría a la existencia de una persona, y cuando no tenemos una idea de ellos en nuestras vidas, eso es realmente un desafío para nosotros”.

Luego está el lado práctico del equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la voluntad de priorizar el tiempo antes que el dinero.

“Para que un hogar funcione, es necesario hacer cosas, como comprar alimentos y tener comida en la mesa”, dice Bufka. “Y cuando sentimos que ni siquiera tenemos tiempo para que ese tipo de cosas sucedan sin problemas, siempre habrá una tensión entre las demandas inmediatas del hogar, la familia y el trabajo”.

[Este reporte fue escrito para All About America, una sección de VOA que explora la cultura, la política, las tendencias, la historia, los ideales y los lugares de interés estadounidenses].