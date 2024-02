Reforma fiscal en México: Expertos proponen ampliar base tributaria y combatir evasión y economía ilegal

Publicidad - LB2 -

Reformas a la Carta Magna de México podrían ascender a un 4,1% del PIB. Expertos proponen ampliar base tributaria para combatir la evasión y la economía ilegal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El economista Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, ha presentado un estudio que revela que las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pueden costar hasta un 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Esta información ha generado debate en el ámbito económico y político del país.

Según Martínez Cortés, de las 20 reformas legales planteadas por el presidente, ocho requerirán presupuesto para tener éxito. Entre ellas, se encuentran la reforma de pensiones, que propone que los trabajadores se retiren con el 100% de su sueldo, y la reforma salarial para los trabajadores al servicio del estado. También se mencionan los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

- Publicidad - HP1

El coordinador del LACEN señala que, aunque no es necesario un aumento de impuestos, sí se necesita una reforma fiscal que amplíe la base tributaria. Esto se lograría mediante el combate a prácticas como la evasión, la elusión, la subvaloración y la condonación de impuestos, entre otras. Además, se plantea la eliminación de subsidios a grandes contribuyentes, como se hizo en el pasado con los fabricantes de masa para tortillas, lo que tuvo un impacto en el costo de este alimento básico para los mexicanos.

Otro punto importante en la reforma fiscal propuesta por el LACEN es el combate a la facturación ilegal. Según Martínez Cortés, esta práctica representa cada año una pérdida de 600.000 millones de pesos (30.000 millones de dólares) para el fisco. Asimismo, el coordinador del laboratorio destaca que la evasión de impuestos es uno de los principales problemas en México, y señala que solo 12 empresas, como Walmart y Banamex, no pagaron al fisco alrededor de 2 billones de pesos en administraciones pasadas.

En este sentido, el académico también menciona el caso de las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca, entre otras compañías, que adeuda al estado 700.000 millones de pesos (35.000 millones de dólares). Esta cantidad sería suficiente para pagar todos los programas sociales del gobierno federal durante un año.

Además de combatir la evasión de impuestos, el LACEN propone una reforma que permita desaparecer la economía ilegal, la economía informal y la economía criminal, que representan alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB. Esto incluye gastos relacionados con la seguridad, la extorsión y otras actividades criminales.

Una de las ventajas de llevar a cabo esta reforma fiscal es que no se necesitan cambios en la legislación, por lo que podría ser implementada por el próximo gobierno, incluso sin tener la mayoría en el Congreso. El presidente López Obrador ya ha mencionado que algunas de las reformas no alcanzarán la mayoría calificada necesaria, pero espera que formen parte de una agenda legislativa para el próximo Congreso, que será elegido en las elecciones generales de junio y que ha sido bautizado como el Plan C.

[Con información de Sputnik]

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.