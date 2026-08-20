Cierra peso debajo de 17 por dólar y logra su mejor nivel desde 2024

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La moneda terminó en 16.9466 por dólar, impulsada también por la debilidad global del billete verde y el diferencial de tasas entre México y EU.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El peso mexicano consiguió cerrar por debajo de las 17 unidades por dólar y alcanzó su mejor nivel desde mayo de 2024, en una jornada marcada tanto por la apreciación de la moneda nacional como por un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense.

El tipo de cambio terminó el miércoles en 16.9466 pesos por dólar, frente a 17.0661 unidades de la sesión anterior, lo que representó una apreciación aproximada de 0.70 por ciento para la moneda mexicana.

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La relevancia del movimiento no radica únicamente en haber perforado momentáneamente la barrera de 17 pesos. El peso ya había cotizado brevemente debajo de ese nivel durante días anteriores, pero ahora consiguió mantenerse y cerrar formalmente en terreno de 16 pesos, algo que no ocurría desde mayo de 2024.

Parte importante del avance respondió a factores externos. El dólar perdió terreno frente a distintas monedas después de movimientos en el mercado estadounidense de deuda y anuncios relacionados con operaciones de recompra de bonos del Departamento del Tesoro, lo que redujo temporalmente la demanda por activos denominados en dólares.

México mantiene además un diferencial de tasas favorable frente a Estados Unidos. Mientras Banco de México conserva su tasa de referencia en 6.50 por ciento, la Reserva Federal mantiene las tasas estadounidenses en niveles inferiores, una diferencia que continúa haciendo atractivos determinados instrumentos financieros mexicanos.

Esto permite que inversionistas internacionales busquen rendimientos en pesos mediante operaciones conocidas como carry trade, aunque esos flujos pueden revertirse rápidamente si cambian las expectativas sobre inflación, tasas estadounidenses, riesgo financiero o política comercial.

La cotización debajo de 17 pesos tampoco significa que la economía mexicana haya entrado automáticamente en una etapa de fortaleza extraordinaria. El tipo de cambio responde a una combinación de factores internos y externos, por lo que una parte de la apreciación corresponde al desempeño del peso y otra al debilitamiento internacional del dólar.

Para los consumidores mexicanos, un dólar más barato puede significar menores costos en productos importados, viajes y compras en Estados Unidos. En contraste, quienes reciben ingresos denominados en dólares obtienen menos pesos al momento de convertirlos.

El efecto es especialmente visible en Ciudad Juárez, donde miles de familias mantienen una relación económica cotidiana con El Paso. Un consumidor que recibe su salario en pesos obtiene ahora mayor poder de compra del lado estadounidense, mientras que receptores de remesas, negocios que cobran en dólares y algunas empresas exportadoras pueden recibir menos pesos por la misma cantidad de dólares.

Por ejemplo, mil dólares convertidos a un tipo de cambio de 18 pesos representan 18 mil pesos; con una cotización cercana a 16.95, equivalen a aproximadamente 16 mil 950 pesos, una diferencia superior a mil pesos para quien depende de ingresos en moneda estadounidense.

El nivel actual tampoco garantiza que el peso mantendrá su apreciación. Las próximas decisiones de la Reserva Federal y Banco de México, la inflación estadounidense, la revisión del T-MEC, la política arancelaria y la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán pueden modificar rápidamente el escenario cambiario.