Identifica SSPM a una persona como presunta responsable de incendio en agencia MG

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César Omar Muñoz informó que las cámaras de vigilancia muestran a un solo sujeto iniciando el fuego en una unidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las investigaciones preliminares sobre el incendio registrado la madrugada de este jueves en la agencia automotriz MG apuntan a que una sola persona habría provocado el fuego que dejó cinco vehículos con pérdida total.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que la corporación colabora con la autoridad investigadora para identificar al presunto responsable y lograr su detención.

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De acuerdo con el funcionario, las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran que una persona prendió fuego a una unidad y posteriormente las llamas se propagaron al resto de los automóviles afectados.

“Todo indica que fue una persona quien prendió fuego a una unidad y se propagó al resto de los automóviles”, indicó.

Muñoz Morales señaló que las autoridades trabajan para establecer la identidad del sujeto y determinar el móvil del siniestro registrado en la agencia ubicada en la avenida Ejército Nacional y la calle Piedras Negras.

El jefe policiaco descartó que, con base en la información preliminar disponible, el incendio esté relacionado con actividades del crimen organizado.

La SSPM informó que mantiene coordinación con la autoridad competente para aportar información obtenida mediante cámaras de vigilancia y otros datos que puedan contribuir al avance de la investigación.

El hecho generó daños materiales en cinco vehículos de la agencia automotriz, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas.

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