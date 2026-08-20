Implementan estrategia operativa para Juárez Juangabrielísimo 2026

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Dependencias municipales coordinarán seguridad, vialidad, protección civil y limpieza durante las actividades del 21 al 29 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diferentes dependencias del Gobierno Municipal trabajarán de manera coordinada durante el evento Juárez Juangabrielísimo 2026, con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de las personas asistentes.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora general del evento, informó que la estrategia operativa contempla la participación de áreas como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial, Protección Civil, la Dirección de Limpia, personal voluntario y equipo creativo.

“Estamos a la nada de que inicie el evento que se lleva a cabo por quinto año consecutivo, por lo que es importante conocer la estrategia de seguridad que se tendrá”, dijo.

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Escalante Ramírez agradeció la participación de quienes integran el equipo de trabajo, al señalar que el esfuerzo de cada dependencia y grupo de apoyo resulta necesario para el desarrollo de las actividades programadas.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que se dispondrá de equipo operativo y tecnología para mantener el orden durante el evento, en coordinación con Seguridad Vial y Protección Civil.

Por parte de Seguridad Vial, Santiago Martínez Gutiérrez, comandante jefe del Distrito Universidad, dio a conocer que a partir del sábado 22 de agosto iniciará el cierre parcial de la avenida 16 de Septiembre desde las 4:00 de la tarde.

Explicó que el transporte público Juárez Bus modificará su recorrido en ambos sentidos. De oriente a poniente llegará a la calle Honduras para tomar José Borunda hacia la Zona Centro; mientras que de poniente a oriente llegará a la calle Uruguay, continuará por Ignacio de la Peña y se incorporará en Honduras a la avenida 16 de Septiembre.

El titular de Protección Civil, Sergio Rodríguez, destacó el comportamiento ciudadano durante ediciones anteriores y señaló que en eventos previos se ha registrado saldo blanco, por lo que se espera mantener esa misma condición en esta edición.

La tradicional callejoneada contará con la participación de la Banda Conquistadora e iniciará a las 7:00 de la tarde en el cruce de Francisco Villa y 16 de Septiembre, para concluir en el exterior del Museo Juan Gabriel, informó el titular de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas.

Juárez Juangabrielísimo iniciará este viernes 21 de agosto y concluirá el sábado 29 de agosto con la presentación gratuita de Luis Antonio López “Mimoso”, quien ofrecerá un tributo a Juan Gabriel en la Plaza de la Mexicanidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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