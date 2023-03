Adquiere First Citizens a Silicon Valley Bank

Publicidad - LB3 -

Los clientes de SVB se convertirán automáticamente en clientes de First Citizens, que tiene su sede en Raleigh.

Estados Unidos (VOA) – First Citizens, con sede en Carolina del Norte, comprará Silicon Valley Bank, la institución financiera centrada en la industria tecnológica que colapsó a principios de este mes, sacudiendo la industria bancaria y conmocionando a todo el mundo.

El acuerdo podría tranquilizar a los inversionistas en un momento de desconfianza en los bancos, aunque la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y otros reguladores ya habían tomado medidas extraordinarias para evitar una crisis bancaria más amplia al garantizar que los depositantes en SVB y otro banco estadounidense en quiebra podrían para acceder a todo su dinero.

Los clientes de SVB se convertirán automáticamente en clientes de First Citizens, que tiene su sede en Raleigh. Las 17 sucursales anteriores de SVB se abrirán como sucursales de First Citizens el lunes, dijo la FDIC.

Las acciones negociadas en Nasdaq de First Citizen BancShares Inc. subieron un 12,4 % a $654,95 dólares en las operaciones previas a la comercialización el lunes. Las acciones del First Republic Bank, de tamaño mediano, con sede en San Francisco, que atiende a una clientela similar a la del Silicon Valley Bank y parecía estar enfrentando una crisis similar, aumentaron un 24,3 % en las operaciones previas a la comercialización.

Las acciones europeas abrieron al alza el lunes, con el banco alemán Commerzbank AG subiendo un 2,4 % y BNP Paribas un 1,2 %.

A los inversionistas les preocupa que otros bancos también se derrumben bajo la presión de las tasas de interés más altas. El viernes, gran parte de la atención se centró en Deutsche Bank, cuyas acciones cayeron un 8,5 % en Alemania, aunque volvieron a subir un 3,6% en las primeras operaciones del lunes. A principios de este mes, las acciones y la fe en el banco suizo Credit Suisse cayeron tanto que los reguladores negociaron una adquisición por parte de su rival UBS.

En EEUU, SVB, con sede en Santa Clara, California, quebró el 10 de marzo después de que los depositantes se apresuraran a retirar dinero en medio de temores sobre la salud del banco. Fue el segundo mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos después de la quiebra de Washington Mutual en 2008. Dos días después, los reguladores incautaron Signature Bank, con sede en Nueva York, en la tercera quiebra bancaria más grande de EEUU.

En ambos casos, el gobierno acordó cubrir los depósitos, incluso aquellos que excedían el límite asegurado por el gobierno federal de 250.000 dólares, para que los depositantes pudieran acceder a su dinero.

New York Community Bank acordó comprar una parte significativa de Signature Bank en un acuerdo de 2.700 millones de dólares hace una semana, pero la búsqueda de un comprador para SVB tomó más tiempo.

Después de que First Republic Bank fuera objeto de fuertes ventas por parte de inversionistas en pánico, 11 de los bancos más grandes del país anunciaron un paquete de rescate de $ 30 mil millones. El dinero le ha dado a First Republic un salvavidas mientras busca un comprador.

La venta de Silicon Valley Bank anunciada el domingo por la noche implica la venta de todos los depósitos y préstamos de SVB a First-Citizens Bank and Trust Co., dijo la FDIC.

La adquisición otorga a la FDIC acciones en First Citizens por un valor de $500 millones. Tanto la FDIC como First Citizens compartirán las pérdidas y la recuperación potencial de los préstamos incluidos en un acuerdo de reparto de pérdidas, dijo la FDIC.

La FDIC retendrá alrededor de 90.000 millones de los 167.000 millones de dólares en activos totales de Silicon Valley Bank, a partir del 10 de marzo, mientras que First Citizens adquirirá 72.000 millones con un descuento de $ 16.5 mil millones, dijo la FDIC. Dijo que estima que la quiebra de Silicon Valley Bank le costará a su Fondo de Seguro de Depósitos, financiado por la industria, unos 20.000 millones de dólares.

[Con información de The Associated Press]

