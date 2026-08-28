Viajan Bravas Sub-19 a Querétaro con la mira puesta en sumar tres puntos

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Valery Iturralde aseguró que el equipo fronterizo llega motivado y con el objetivo de conseguir la victoria ante Querétaro.

Ciudad de México (ADN/Erika Garay) – Las Bravas de Ciudad Juárez, categoría Sub-19, viajaron rumbo a Querétaro con el objetivo de conseguir una victoria y sumar tres puntos en su próximo compromiso.

A su arribo a la Ciudad de México, Valery Iturralde expresó confianza en el desempeño del equipo y aseguró que las jugadoras llegan con una mentalidad enfocada en obtener un resultado positivo.

“Vamos a Querétaro. Vamos a ganar, vamos con todo”, afirmó.

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La futbolista explicó que el plantel forma parte de la categoría Sub-19 de las Bravas y que el siguiente encuentro será ante Querétaro, en un partido que consideran importante para mantener el ritmo competitivo.

Iturralde destacó el ánimo del grupo y reiteró que la meta es regresar con los tres puntos, reflejo de la confianza con la que el equipo afronta este compromiso.

“Somos las Bravas, somos de la categoría Sub-19, vamos a jugar contra Querétaro y vamos a ganar, vamos por los tres puntos”, señaló.

El conjunto juarense continuará con su preparación previa al encuentro, con la expectativa de mantener orden, intensidad y concentración durante el partido.

Las Bravas Sub-19 buscarán aprovechar el compromiso como una oportunidad para seguir fortaleciendo su desarrollo deportivo y consolidar el trabajo realizado durante la temporada.

El duelo ante Querétaro representa una nueva prueba para el equipo fronterizo, que viajó con confianza y con el objetivo claro de sumar fuera de casa.