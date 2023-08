¡Triunfo Espectacular! Mía Fernanda Guzmán García Conquista el Oro en el Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Chicago 2023

Publicidad - LB2 -

Mía Fernanda Guzmán García de Ciudad Juárez se lleva el oro en el XXXIII Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Chicago 2023. México brilla en la competición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un momento histórico para el ajedrez en México ha ocurrido, Mía Fernanda Guzmán García, talento de Ciudad Juárez, ha conquistado la medalla de oro en el prestigioso XXXIII Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Chicago 2023. En un torneo que reunió a 21 países, la joven juarense demostró su destreza en la categoría Sub-10, llevando a México al segundo lugar por equipo.

Preparándose arduamente tanto física como mentalmente, Mía Guzmán trabajó de cerca con su entrenador, Ángel Escareño, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. Una semana de entrenamiento intensivo, apoyada por la Federación Mexicana de Ajedrez, culminó en un éxito sin precedentes.

- Publicidad - HP1

La trayectoria de la ajedrecista juarense no es nueva en el mundo de los campeonatos. Con medallas de oro previas y su clasificación para los Panamericanos 2024, Mía tiene un futuro prometedor en el deporte. Los próximos desafíos que enfrentará incluyen el Campeonato Mundial Sub-20 en la Ciudad de México y el Mundial de Cadetes en Egipto.

Con humildad y emoción, Mía expresó: “Me siento muy contenta con este resultado ya que no me lo esperaba, agradezco a todos los que me han apoyado”. Su entrenador, Escareño, también se mostró entusiasta por los resultados y agradeció el apoyo constante a su pupila.

La victoria de Mía Guzmán es más que una medalla. Representa un logro significativo para el ajedrez mexicano y pone de relieve el arduo trabajo y dedicación de los jóvenes talentos. Ciudad Juárez y México tienen mucho de qué estar orgullosos, y la esperanza de más triunfos en el horizonte parece más brillante que nunca.