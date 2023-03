Terminó con gran éxito la Cruzada ¡Éntrale a la vida! de activación física

Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que esta activación física fue una gran idea por parte del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez y Televisa Juárez.

Aseveró que después de la terrible pandemia, perdimos mucha gente lamentablemente y ahora está convencido de que hay que correr la voz, trabajando unidos en equipo, por el bien de nuestra gente, porque la activación física es la gran lección para vivir más.

- Publicidad - HP1

“Creo que esto abre una nueva vertiente, es muy importante que le digamos a todo el que no es deportista, que haga deporte porque es para su salud”, recomendó.

Asimismo, el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, manifestó al cierre del “Reto por tu salud” que elaboró el IMDEJ junto con Televisa, estar muy agradecido con la gente que hizo esto posible, a nuestro Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, por brindarnos todas las facilidades y a toda la comunidad que se unió a este gran reto.

Precisó que debido a los testimonios y a qué la gente está muy activada, se dará continuidad con la Cruzada ¡Éntrale a la vida! de activación física, en diferentes sectores de esta frontera.

“Despertar el gusto por el deporte, es una gran satisfacción para nosotros como encargados del deporte de nuestra ciudad y pues vamos a seguir fomentando la activación física y el deporte en nuestra localidad”, aseveró.

Por su parte, Héctor González, gerente de Noticieros Televisa Juárez, indicó que se ha llegado hasta aquí con las metas alcanzadas y que no hay palabras que alcancen para agradecer a los instructores certificados del Instituto Municipal, por apoyarlos en este gran proyecto.

“Es cierto, hay gente que llegó incluso deprimida, no le gustaba cómo se veía. Es que no me gustó como soy y sin embargo, incluso personas solitarias que llegaron hicieron amigos y si, llegamos como perfectos desconocidos y nos hicimos una gran familia”, comentó.

Cabe hacer mención que personal especializado del IMDEJ, encabezado por el profesor Francisco Palacios, apoyado por instructores luchadores profesionales, presidentes de las Ligas Municipales Deportivas y especialistas en materia deportiva, impartieron pláticas y dieron recomendaciones para mantenerse saludables, además del desarrollo de ejercicios y activación física en las instalaciones deportivas de la ciudad durante dos meses consecutivos.

Galería