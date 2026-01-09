Refrendan Indios de Juárez compromiso con la afición rumbo a la temporada 2026

Publicidad - LB2 -

El equipo campeón presentó sus planes deportivos y sociales al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del equipo de béisbol Indios de Juárez visitaron al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para presentar sus planes rumbo a la temporada 2026 y reafirmar su compromiso de defender el campeonato de la Liga Estatal, conquistado en 2025 tras una sequía de 25 años.

Durante el encuentro, el gerente deportivo del club, Alfonso Venegas, explicó que se trató de una visita de cortesía en la que mostraron al alcalde el trofeo de campeones y compartieron los proyectos deportivos y sociales que la organización impulsa para el nuevo ciclo competitivo.

Venegas informó que la novena fronteriza ya trabaja en el fortalecimiento de su estructura deportiva, particularmente en la alineación, mediante la incorporación de nuevos bateadores que refuercen al equipo en la próxima campaña.

El directivo destacó que el resurgimiento competitivo de Indios de Juárez ha generado un ambiente de entusiasmo entre la ciudadanía, al grado de consolidar lo que describió como una “indiomanía” en la localidad, reflejo del arraigo del equipo con la afición.

“Hay una fiebre por el equipo porque Indios es el equipo de la ciudad, el equipo de todos y estamos orgullosos y vamos a defender el campeonato, porque a Juárez se le respeta”.

Además del aspecto deportivo, se resaltó que el club mantiene un compromiso social activo, al realizar durante la temporada anterior visitas a albergues, convivencias con ligas infantiles y actividades con niñas y niños, fortaleciendo el vínculo entre el equipo y la comunidad juarense.

En la reunión también estuvieron presentes Óscar Chávez, jurisdiccional de la Zona 1, y Fabián Macías, integrante del equipo de logística, quienes acompañaron a la directiva en la presentación de los planes de Indios de Juárez para la temporada 2026.

