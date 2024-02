¡Mbappe ya habría firmado con el Madrid!

Publicidad - LB2 -

Tras años de especulaciones, Kylian Mbappé finalmente se une al Real Madrid con un contrato de cinco temporadas, marcando un hito en el mercado de traspasos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Alexis González) – Luego de aproximadamente cuatro años en los que el Real Madrid ha intentado fichar al francés Kylian Mbappé, en los últimos días se ha mencionado que este mercado de traspasos sería el idóneo para finalmente ver al gran jugador vistiendo la camiseta merengue.

Durante el pasado fin de semana, se informó que Mbappé no había llegado a un acuerdo con el PSG, por lo que, tras muchas ofertas no convincentes, él mismo habría comunicado al club español que durante el verano de 2024 podría salir gratis del equipo. Después de todo el drama vivido, donde incluso se afirmó que el Real Madrid no continuaría con el intento de fichaje por considerar que el jugador se burlaba del club, este lunes, según informes de los periódicos españoles, se anunció que ha firmado un contrato que lo unirá al conjunto blanco por las próximas cinco temporadas. Percibirá entre 15 y 20 millones netos por temporada, además de bonificaciones y prima de fichaje.

Este acuerdo se cerró definitivamente hace un par de semanas, según fuentes cercanas al club, y el encargado de llevar las negociaciones fue José Ángel Sánchez, la mano derecha de Florentino Pérez. El ejecutivo del Real Madrid contactó con el entorno de Mbappé a principios de enero para conocer si había interés por parte del futbolista en fichar por el Madrid, y en esta ocasión la respuesta fue positiva. Por lo tanto, se estableció como objetivo concluir todo durante el mes de febrero.