Destacan taekwondoínes juarenses con ocho oros en la Copa Durango 2026

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Deportistas fronterizos sumaron 18 medallas en el torneo nacional con validez para el ranking G1.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las escuelas de taekwondo de Ciudad Juárez tuvieron una sobresaliente actuación en la Copa Durango 2026, torneo oficial con validez para el Ranking Nacional G1, al conquistar un total de 18 medallas, incluidas ocho preseas de oro.

La competencia se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio en Gómez Palacio, Durango, reuniendo a destacados atletas de las categorías infantil, cadete, juvenil y adulto de todo el país, en una de las pruebas más importantes del calendario nacional de la disciplina.

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Los representantes juarenses demostraron un alto nivel competitivo y técnico, obteniendo resultados que les permiten sumar puntos importantes para el escalafón nacional y consolidar el trabajo desarrollado en los centros de entrenamiento de la ciudad.

Entre los campeones de la delegación fronteriza destacaron Leonardo Hernández en la categoría adulto menos de 58 kilogramos; Roberto Chacón en juvenil menos de 78 kilogramos; Camila Aguirre en infantil menos de 54 kilogramos; Kevin Peinado en infantil menos de 39 kilogramos; Mariana Quintana en cadete menos de 37 kilogramos; Aarón Herrera en cadete menos de 65 kilogramos; Darién Cedillo en cadete menos de 44 kilogramos y Alexis Gómez en infantil menos de 27 kilogramos.

La cosecha de medallas también incluyó seis preseas de plata, obtenidas por Jaqueline Aranda, Aranza Domínguez, Álvaro Verduzco, Damaris Carrillo, Mateo Perales y Axel Gómez, quienes alcanzaron las finales de sus respectivas categorías.

Asimismo, los deportistas juarenses sumaron cuatro medallas de bronce por conducto de Paulina Ovalle, Natalia Ovalle, Jocelyn Aranda y José Miguel Verduzco, contribuyendo al destacado desempeño de la delegación.

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) felicitó a atletas, entrenadores y familias por los resultados obtenidos, al considerar que estos logros fortalecen la posición de Ciudad Juárez como uno de los principales semilleros del taekwondo y del deporte de alto rendimiento en el norte del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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