Conquistan b-boys juarenses podios en Freestyle Session México

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La delegación fronteriza destacó en batallas 5vs5, Footwork, Kids y Open Style durante el torneo realizado en Guadalajara.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Freestylers y bailarines de breaking de Ciudad Juárez obtuvieron resultados destacados en la más reciente edición del torneo Freestyle Session México, realizado en Guadalajara, Jalisco.

La delegación fronteriza participó en distintas categorías del encuentro nacional, considerado uno de los espacios de competencia más relevantes para la comunidad del breaking y la cultura urbana en el país.

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Uno de los resultados principales fue obtenido por Bimo Rock, quien integró un equipo en la categoría estelar de batallas 5vs5 y avanzó hasta la final del torneo.

El grupo, conformado por competidores de distintos estados y nacionalidades, se integró apenas una semana antes del evento y llegó a la competencia con poco tiempo de preparación conjunta.

Pese a ello, el equipo logró avanzar ronda tras ronda hasta obtener el segundo lugar nacional, quedando cerca de conseguir el pase para representar a México en Japón.

Bimo Rock también se ubicó entre los ocho mejores del país en la categoría Footwork, con lo que sumó otra participación destacada para la representación juarense.

En las categorías infantiles, Iker y Stefy participaron en la modalidad de parejas, donde avanzaron hasta semifinales y obtuvieron reconocimiento por su desempeño.

En las batallas individuales de la categoría Kids, Stefy consiguió el segundo lugar nacional, mientras que Iker obtuvo el tercer lugar, colocando a Ciudad Juárez dentro de los primeros puestos del podio.

La delegación fronteriza también tuvo participación en la categoría Open Style, donde Fhoner García y Angelina compitieron en una de las modalidades más concurridas del torneo.

Aunque ambos quedaron cerca de clasificar al Top 16 nacional, su participación fue reconocida dentro de una categoría de alto nivel competitivo.

Con estos resultados, la representación juarense fortaleció su presencia en el circuito nacional de breaking y freestyle, disciplinas que han ganado espacio dentro de la cultura urbana y deportiva de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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