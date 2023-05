Asistirán juarenses al Macro Regional de Atletismo Conade 2023

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- El presidente de la Liga Municipal de Atletismo de Ciudad Juárez, Carlos Fernando Sifuentes, informó que los atletas juarenses competirán en casi todas las pruebas, las cuales fueron divididas en dos etapas, la Sub-23 y Sub-16, así como la Sub-18 y Sub-20.

“Los muchachos vienen muy bien trabajados y competirán con los mejores exponentes de Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa, es como si fueran a un nacional de Conade, esperando que todos logren sus objetivos de pasar al nacional”, expresó.

Las competencias se efectuarán en la pista de atletismo que se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Culiacán, Sinaloa, en donde participarán alrededor de 1,600 atletas de 11 estados de la república pertenecientes a la región 1 y 2.

Las competencias serán los días 9, 10 y 11 en las categorías sub 23 y sub 16, en tanto, la sub 18 y sub 20 se disputarán el 12, 13 y 14 de mayo.