Afinan taekwondoines juarenses su participación rumbo a los Juegos CONADE 2026

El Serial Estatal Calificativo iniciará en Ciudad Juárez del 23 al 25 de enero con atletas de categorías infantil a sub 20.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Liga Municipal de Taekwondo se reportaron listos para competir en el Serial Estatal Calificativo a los Juegos Regionales CONADE 2026, proceso que definirá a las y los representantes de Chihuahua en esta disciplina.

El primer serial se llevará a cabo en Ciudad Juárez los días 23, 24 y 25 de enero, y funcionará como un primer filtro bajo un sistema de eliminación sencilla con gráficas aleatorias, lo que exige resultados inmediatos para avanzar en la competencia.

Las distintas escuelas participantes enviarán a sus mejores cintas negras, quienes competirán en las categorías infantil, cadetes, juvenil y sub 20, en ramas varonil y femenil, como parte del proceso selectivo estatal.

El segundo serial está programado para los días 6, 7 y 8 de febrero en la ciudad de Chihuahua, donde podrían definirse varias categorías, ya que quienes repitan triunfo respecto al primer serial se convertirán automáticamente en representantes estatales dentro de su división.

El serial final regresará a Ciudad Juárez los días 27 y 28 de febrero, instancia en la que se definirán los últimos lugares de la selección estatal. En esta fase, los primeros y segundos lugares de cada categoría se enfrentarán para determinar al ganador definitivo.

La competencia se desarrollará en dos modalidades: combate (Kyorugui) y formas Poomsae individual, tanto en estilo tradicional como libre. Las categorías abarcan desde infantil (10 y 11 años), cadetes (12 a 14), juvenil (15 a 17) y sub 20 (18 a 20 años), con divisiones de peso que van desde menos de 27 kilogramos hasta más de 87.

En el caso de los combates, los infantiles competirán en rounds de un minuto, mientras que cadetes, juvenil y sub 20 lo harán en rounds de un minuto y medio, todos con descansos de 30 segundos. La modalidad de Poomsae se realizará únicamente durante el serial final.

Las y los atletas deberán presentar la documentación completa establecida en la convocatoria para poder participar. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y cerrarán el miércoles 21 de enero a las 23:00 horas, como parte del proceso oficial rumbo a los Juegos CONADE 2026.

