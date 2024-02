Marvel revela elenco y fecha de estreno para ‘Fantastic Four’

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un emocionante anuncio que coincide con el Día de San Valentín, Marvel ha revelado los detalles más esperados de su próxima gran producción: ‘Fantastic Four’. Prevista para estrenarse el 25 de julio de 2025, la película promete ser un hito en el calendario de estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), presentando a Pedro Pascal y Vanessa Kirby en los roles de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, respectivamente. Completan el reparto Ebon Moss-Bachrach como La Cosa y Joseph Quinn encarnando a la Antorcha Humana, configurando así la nueva gran familia superheroica.

La presentación del reparto se realizó a través de una ilustración que, además de mostrar con claridad los rasgos de los actores, ofrece pistas sobre el tono y la dirección que tomará la película. Una de las revelaciones más notables es la presencia de H.E.R.B.I.E., el robot asistente de la familia, indicando un enfoque más ligero y familiar, alejándose de las interpretaciones más oscuras y realistas de anteriores adaptaciones.

El aspecto de La Cosa, fiel al original de los cómics, es otra pista que Marvel ha decidido compartir, sugiriendo un compromiso con la visión original de Stan Lee y Jack Kirby. Este detalle, aunque prometedor, también nos recuerda el desafío que representa adaptar de manera convincente a este personaje al cine.

El anuncio ha confirmado prácticamente todas las especulaciones sobre el reparto, con Pedro Pascal liderando las apuestas para el papel de Reed Richards y Vanessa Kirby como la favorita para interpretar a Sue Richards. A ellos se unen Ebon Moss-Bachrach, conocido por su aclamada actuación en ‘The Bear’, y Joseph Quinn, quien se aleja de su reciente papel de Eddie Munson en ‘Stranger Things’ para transformarse en la Antorcha Humana.

La historia de los Cuatro Fantásticos en el cine ha estado marcada por adaptaciones que no lograron capturar el espíritu del cómic, desde la versión de 1994 hasta el fracaso en taquilla de 2015. Ahora, bajo el manto de Disney, Marvel busca darle un nuevo giro a la narrativa de estos icónicos personajes, superando los desafíos pasados y estableciendo un nuevo estándar para las películas de superhéroes.

Este anuncio no solo revitaliza la esperanza de los fans por ver una adaptación digna de los Cuatro Fantásticos, sino que también marca un nuevo capítulo en el MCU, prometiendo innovación, fidelidad a los cómics y una experiencia cinematográfica que podría redefinir el género superheroico.

First look at ‘THE FANTASTIC FOUR’.

The film stars: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn and Ebon Moss-Bachrach.

In theaters on July 25, 2025. pic.twitter.com/h0c0WnPSwy

— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) February 14, 2024