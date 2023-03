Gana “Todo en todas partes al mismo tiempo” el Oscar a mejor película

Publicidad - LB3 -

El director mexicano Guillermo del Toro se convirtió en el único latino en ganar una estatuilla gracias a su trabajo en “Pinocchio”.

Estados Unidos (VOA) – La película «Everything Everywhere All At Once» (“Todo en todas partes al mismo tiempo” en español) fue la gran ganadora de la noche de los Oscar al terminar como el mejor largometraje según el jurado de la Academia.

«Everything Everywhere All At Once» es una película estadounidense de ciencia ficción y comedia dirigida por los cineastas Dan Kwan y Daniel Scheinert, quienes también son conocidos como el dúo de directores «Daniels». La película fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance en 2022 y fue muy bien recibida por la crítica.

- Publicidad - HP1

El largometraje cuenta la historia de una anciana llamada Ma (interpretada por Michelle Yeoh) que descubre que es la elegida para salvar al universo de una fuerza destructiva llamada «El Vacío». Con la ayuda de su nieta, Romy (Stephanie Hsu), Ma debe viajar a través de dimensiones y universos paralelos para encontrar y unir a otras versiones de sí misma y luchar contra «El Vacío».

A medida que Ma y Romy saltan de un universo a otro, descubren nuevas versiones de sí mismas y de la gente que conocen, y aprenden lecciones importantes sobre el amor, la pérdida y la identidad.

La cinta es una mezcla de acción, comedia, drama y ciencia ficción que ofrece una experiencia cinematográfica única y emocionante. La trama es compleja y está llena de giros inesperados, lo que hace que la película sea fascinante de ver. Además, los personajes están bien desarrollados y son interpretados por un elenco talentoso que incluye a Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, James Hong y Jamie Lee Curtis.

El filme también cuenta con una impresionante dirección y cinematografía, con escenas de acción y efectos visuales que son impresionantes. La banda sonora de Jeremy Zuckerman es igualmente impresionante y ayuda a crear un ambiente emocional y emocionante para la película.

Argentina se queda sin estatuilla

«Argentina, 1985», del director argentino Santiago Mitre, no pudo llevarse una estatuilla, a pesar de que partía como una de las favoritas en la categoría de mejor largometraje internacional.

La trama de la película se desarrolla en la Argentina de 1985, en un contexto político y social muy particular, en el que el país está saliendo de una dictadura militar que se extendió durante siete años y medio, y en el que las instituciones y la sociedad civil están en proceso de reconstrucción.

La película cuenta la historia de Hernán Blanco, interpretado por Ricardo Darín, un presidente argentino que se encuentra en plena crisis política y personal, justo antes de que se celebre una cumbre internacional en la que se van a discutir temas fundamentales para el futuro del país. La cumbre es organizada por Estados Unidos, y en ella participan los líderes de varios países de América Latina.

Uno de los aspectos más destacados de «Argentina, 1985» es la manera en que Mitre retrata la complejidad de las relaciones políticas entre los países de América Latina, así como la influencia de Estados Unidos en la región. La película muestra cómo los líderes de los diferentes países tienen agendas y objetivos muy distintos, y cómo la cumbre se convierte en un escenario en el que se juegan intereses y poder.

Pero lo que hace que «Argentina, 1985» sea una película realmente interesante es la manera en que Mitre retrata la figura del presidente Hernán Blanco. Blanco es un hombre enigmático, que oculta sus sentimientos y que se muestra como un líder fuerte y decidido. Sin embargo, a medida que avanza la película, se descubren algunas de sus debilidades y sus miedos, lo que hace que la figura del presidente se vuelva más humana y más cercana al espectador.

Ana de Armas y su papel en “Blonde”

Tal y como apuntaban los pronósticos, la actriz Ana de Armas no se llevó el galardón por su interpretación de Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, en la película «Blonde». La cinta, dirigida por Andrew Dominik y basada en la novela del mismo nombre de Joyce Carol Oates, se centra en la vida de Marilyn desde su infancia hasta su trágico fallecimiento.

Ana de Armas ha sido elogiada por su interpretación de Marilyn, y muchos críticos consideran que ha capturado la esencia de la icónica actriz. La actriz cubana tuvo que someterse a una transformación física para el papel, incluyendo cambios en el cabello y maquillaje, así como también tuvo que trabajar en el tono y la cadencia de la voz de Marilyn.

Además, Ana de Armas ha hablado sobre el proceso emocional que tuvo que atravesar para interpretar a un personaje tan icónico y complejo como Marilyn Monroe. La actriz ha mencionado que se sintió atraída por el papel por la oportunidad de profundizar en la vida interior de Marilyn y mostrar su vulnerabilidad.

Guillermo del Toro cumple con las expectativas y se lleva el Oscar

El aclamado cineasta Guillermo del Toro tardó 15 años en dar vida a su propia visión del clásico cuento de hadas de «Pinocchio» a la pantalla grande. La película, que es una mezcla de animación utilizando la técnica del stop-motion y el uso de marionetas, es una adaptación oscura del relato de la marioneta de madera que anhela convertirse en un niño real.

La versión de la cinta de Del Toro se desarrolla en la Italia de la década de 1930, en un ambiente de fascismo que se refleja en el estilo visual de la película girando en torno a la discriminación, la marginación y la intolerancia, pero sobre todo centrándose en la relación entre Pinocchio y su padre Geppetto.

En la sala de entrevistas de la gala de los premios Óscar, la Voz de América preguntó al director mexicano Guillermo del Toro sobre el impacto de este premio en el cine latinoamericano y la diversidad en los galardones. “El primer deber de la diversidad cada vez que te toca hacer algo es hacer lo mejor que puedas. Porque no estás solo en tu labor, estás cargando una legión de gente que viene después”, explicó.

Del Toro recordó que cuando llegó a Los Ángeles en los 1990, la representación de los latinos era “muy diferente” en la industria estadounidense. “Recuerdo con bastante dolor que una entrevista que mi cinematógrafo Guillermo Navarro tuvo con un agente de talentos en el que le dijo: ¿para qué quiero un mexicano si ya tengo un jardinero?”, rememoró.

“El primer deber de la diversidad cada vez que te toca hacer algo es hacer lo mejor que puedas. Porque no estás solo en tu labor, estás cargando una legión de gente que viene después. Cuando nosotros llegamos en los 90, era muy diferente la representación de latinos en la industria de EEUU”, manifestó desde la sala de prensa de los Oscar.

El desprecio que había en los 90 se ha ido venciendo poco a poco. Creo que estamos mejor, nunca está completo el trabajo, siempre hay algo más que hacer, pero tiene importancia, cada uno de nosotros hace algo para una multitud de gente que viene detrás”, añadió.

Uno de los puntos fuertes de la película es su impresionante reparto de voces, que cuenta con la participación de actores de renombre como Ewan McGregor, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman y David Bradley. McGregor interpreta al personaje principal, Pinocchio, mientras que Waltz dará voz a Geppetto.

Además, Del Toro ha reunido a un equipo de artistas y artesanos altamente talentosos para crear los diseños y la animación de la película. El equipo incluye a Patrick McHale, creador de la serie animada «Over the Garden Wall», y a Guy Davis, el artista detrás de los diseños de «Hellboy» y otras películas de Del Toro.

La adaptación de Del Toro de «Pinocchio», según la mayoría de la crítica, supone una experiencia cinematográfica única e impresionante que no decepciona a los fans del cine de animación y de Guillermo del Toro con una buena dosis de magia y creatividad.

Fraser se lleva el Oscar

El actor Brendan Fraser se llevó el Oscar por la película “The Whale” (“La Ballena”) gracias a su actuación en la película. Fraser es uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación. En su carrera, ha protagonizado numerosas películas aclamadas por la crítica, incluyendo la reciente «The Whale».

«The Whale» es una película dramática basada en la obra de teatro del mismo nombre del dramaturgo Samuel D. Hunter. La película sigue a Charlie, un hombre obeso y solitario que está luchando por encontrar su lugar en el mundo. A través de una serie de eventos, Charlie comienza a reconectar con su pasado y encuentra esperanza en el futuro.

La actuación de Brendan Fraser en «The Whale» es conmovedora y verdaderamente impresionante. Él interpreta a Charlie con una autenticidad y emoción palpables, logrando transmitir la vulnerabilidad y la angustia emocional de su personaje. La química entre Fraser y sus coprotagonistas, incluyendo a Samantha Morton y Ty Simpkins, es impresionante, lo que permite que la historia fluya de manera natural y emotiva.

La dirección de Darren Aronofsky es también destacable. Aronofsky es conocido por su enfoque visceral y oscuro en sus películas, y en «The Whale» demuestra que puede abordar temas más conmovedores con la misma habilidad. La película tiene un tono realista y desgarrador, lo que hace que el viaje emocional de Charlie sea aún más poderoso y resonante.

Austin Butler y su papel en “Elvis”

Austin Butler, conocido por sus papeles en series de televisión como «Zoey 101» y «The Carrie Diaries» y por sus apariciones en películas como «The Dead Don’t Die» y «Once Upon a Time in Hollywood», no se llevo el premio en la categoría de mejor actor. La estrella del cine fue catapultado a la fama internacional gracias su papel más emocionante hasta la fecha al interpretar al legendario músico Elvis Presley en la película biográfica «Elvis».

Dirigida por Baz Luhrmann, «Elvis» sigue la vida del icónico músico desde sus humildes comienzos en Memphis, Tennessee, hasta su ascenso a la fama mundial. Butler fue elegido para el papel principal después de un proceso de selección exhaustivo que duró más de un año. A pesar de no tener experiencia previa en canto o baile, Butler impresionó al director y al equipo de producción con su talento natural y su dedicación al papel.

Para prepararse para el papel, Butler pasó meses estudiando la vida y la carrera de Elvis Presley. También trabajó con un entrenador vocal y de baile para mejorar sus habilidades en esas áreas. Además, se sometió a un cambio de imagen para parecerse más a Presley, incluyendo la adición de prótesis dentales para recrear la sonrisa característica del músico.

La actuación de Butler ha sido ampliamente elogiada por la crítica, que ha destacado su habilidad para capturar la esencia de Presley sin caer en la imitación.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Butler habló sobre la presión que sintió al interpretar a una leyenda como Presley: «Es imposible no sentir la presión cuando interpretas a alguien tan icónico y amado como Elvis. Pero al final del día, solo puedo hacer mi mejor esfuerzo y esperar que los fans vean mi actuación como un tributo a su legado».

El teatro Dolby vuelve a brillar como antaño

El Teatro Dolby de Hollywood es uno de los teatros de cine más emblemáticos de la industria del entretenimiento y con la edición número 95 volvió a demostrar por qué este foro sigue siendo tan importante para el sector.

La llegada de numerosos rostros del cine pusieron de manifiesto la necesidad de que este lugar siga siendo el punto neurálgico para los profesionales y amantes del Séptimo Arte.

Ubicado en el corazón de Hollywood, en Los Ángeles, California, el Teatro Dolby es conocido por ser el lugar donde se lleva a cabo la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia, también conocidos como los premios Oscar.

El Teatro Dolby abrió sus puertas en 1927 como el Teatro Kodak y fue diseñado por el famoso arquitecto John Eberson. En ese momento, se consideraba uno de los teatros de cine más grandes y lujosos del mundo, con capacidad para albergar a más de 3,400 personas.

Durante décadas, el Teatro Kodak fue el lugar donde se celebraron muchos de los estrenos de cine más importantes, incluyendo el estreno de la película «Gone with the Wind» en 1939. Sin embargo, en 2002, Kodak decidió dejar de ser el patrocinador principal del teatro y se renombró como el Teatro Dolby.

[Con información de AP y Reuters]

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.