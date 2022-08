Fallece la actriz Anne Heche tras una semana en coma

La actriz fue declarada en estado vegetativo y fue desconectada de los equipos de soporte vital.

Estados Unidos (VOA) – La actriz estadounidense Anne Heche falleció este viernes, una semana después de sufrir heridas de gravedad en un accidente con su auto.

Heche, de 53 años, estaba hospitalizada desde el pasado 5 de agosto, cuando chocó su auto contra una casa en Los Ángeles y estalló en llamas. La actriz sufrió quemaduras y fue hospitalizada en una condición de extrema gravedad.

Un representante de Heche dijo el jueves que “no se esperaba que sobreviviera” después de ser sometida a un estado de coma inducido a causa de lesiones pulmonares y una herida cerebral anóxica.

La noticia de la muerte fue confirmada por un representante de su familia al medio online TMZ, informó la agencia Reuters.

“Hemos perdido una luz brillante, un alma amable y muy alegre, una madre cariñosa y una amiga leal”, dijo el comunicado.

Este viernes por la tarde representantes de Heche confirmaron que estaba en un estado vegetativo, que bajo las leyes de California equivale a la definición de muerte.

Se anunció que más temprano en el día, la actriz fue retirada de los equipos de apoyo vital y que se mantuvo la función cardiaca para donar sus órganos, como ella había predispuesto.

Heche fue pareja de la actriz Ellen DeGeneres y del actor James Tupper. Saltó a la fama a finales de la década de 1980 en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy.

Después tuvo éxito en Hollywood con películas como “Pycho”, “Donnie Brasco”, “I Know What You Did Last Summer”, “Wag the Dog” y “Six Days, Seven Nights”.

[Con informacion de Reuters y AP]