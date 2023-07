Diez datos interesantes sobre la Comic-Con

Publicidad - LB2 -

La convención de cómics más grande del mundo se realiza en San Diego, California, con la asistencia de cientos de miles de personas que se reúnen para celebrar a sus personajes favoritos.

- Publicidad - HP1

Estados Unidos (VOA) – El mundo de los cómics se congrega durante tres días en San Diego, California, para celebrar la convención más grande en su tipo: la Comic-Con, que se inauguró hace más de medio siglo y mantiene su influencia entre los fanáticos.

Muchos son los que llegan hasta San Diego para conocer a sus superhéroes favoritos, ampliar las colecciones de cómics, comprar y vender reliquias y conocer a los escritores e ilustradores más populares.

La primera edición fue 1970 y su impacto ha ido creciendo, hasta convertirse en la convención de cómics más grande del mundo, de acuerdo con los organizadores. De unas pocas decenas de asistentes en las primeras ediciones, ya son más de 130.000 personas las que llegan cada año.

Es un evento que no distingue en edades. Una prueba de ellos es Christoper Canolli, conocido en la comunidad como Dude Vather, quien es el ‘cosplayer’ de mayor edad que participa en la convención Comic-Con. Estuvo por primera vez hace 50 años y para entonces asistía a la universidad. Ahora tiene 76 años y lo disfruta con igual entusiasmo.

Sergio Godoy, un actor y comerciante de 52 años que vive en San Diego, y que iba vestido de Superman, dijo con toda seguridad que Comic-Com 2023 «va a ser un éxito enorme porque todos nuestros héroes favoritos van a estar aquí».

Estos son diez datos interesantes del evento:

1-La primera edición de Comic-Con se celebró del 1 al 3 de agosto de 1970 en el Golden State Hotel de San Diego, California.

2-La convención se llamó originalmente Golden State Comic Book Convention

3-En 1972, la convención cambió su nombre a San Diego Comic-Con International.

4-Comic-Con es la convención de cómics más grande del mundo.

5-A Comic-Con asisten más de 130.000 personas cada año.

6-En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, la Comic-Con se celebró en línea.

7-Algunos de los invitados más famosos que han asistido a Comic-Con incluyen a: Stan Lee, el cocreador de Spider-Man, Hulk, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos; George Lucas, el creador de Star Wars; Stephen King, el autor de It, The Shining y Carrie; y J.K. Rowling, la autora de Harry Potter.

8-Comic-Con ha sido el escenario del lanzamiento de muchos anuncios importantes de películas, programas de televisión y videojuegos. Por ejemplo, en 2019, se anunció la nueva película de Star Wars, The Rise of Skywalker, en Comic-Con.

9-Comic-Con se ha convertido en un evento tan popular que, en 2019, se agotaron las entradas en solo 60 minutos.

10-En 2014, un fan se disfrazó de una silla de ruedas en protesta por la falta de accesibilidad de la convención. El fan, que se identificó como «The Wheelchair Guy», se sentó en el medio del pasillo principal y se negó a moverse. La protesta provocó una discusión sobre la accesibilidad de Comic-Con y llevó a la convención a tomar medidas para mejorar la accesibilidad en los años posteriores.

Este año, una particularidad se tomó el famoso evento, y es que los estudios Universal y Marvel decidieron cancelar su participación debido a las huelgas de guionistas y actores que sacude Hollywood y que ha paralizado la industria del cine.

Ya se han cancelado varios paneles de programas y películas y el aviso de huelga prohíbe a los miembros de SAG-AFTRA promover cualquier trabajo realizado por las empresas en huelga, incluso si esos proyectos fueron hechos hace mucho tiempo.

[Con información de AP y Reuters. Con la colaboración de Salomé Ramírez, de la VOA]

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.