Diego Tinoco de ‘Los Caballeros del Zodiaco’: “Quiero ser un ejemplo para la nueva generación”

El actor Diego Tinoco conversó con la Voz de América en Miami, Florida, sobre la película «Los Caballeros del Zodiaco».

Miami, EE.UU. (VOA) – Diego Tinoco podría convertirse en poco tiempo en una de las estrellas de la nueva generación de actores de Hollywood, después de la buena crítica que ha recibido por su último trabajo en la adaptación cinematográfica de “Los Caballeros del Zodiaco”, que se ha estrenado este fin de semana.

El actor interpreta el papel de Ikki de Fénix, uno de los personajes más queridos del mundo de Saint Seiya, por lo que admite que hacer este tipo de papeles fue un gran reto en su carrera. Leyó infinidad de relatos relacionados con su personaje tratando de entender qué fue lo que pasó en su vida, visionó la historia original de animé de los años ochenta en varias ocasiones y trató de imitar su forma de ser para luego plasmarlo en el cine.

“Esta historia era gigante en todo el mundo, pero especialmente en todos los países de Sudamérica, incluyendo México, y representar a un personaje tan icónico en Hollywood, donde no hay muchos de estos superhéroes, es un orgullo”, explica durante una entrevista con la Voz de América en Miami, Florida, donde acudió para promocionar el estreno de la nueva película.

Un actor de raíces mexicanas

Tinoco nació en Anaheim, California, hace 25 años, aunque su familia es de origen mexicano. Sus padres emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, aquí se establecieron y formaron una familia. La historia de sus padres se asemeja a la de muchos migrantes que llegaron al país norteamericano tratando de cumplir sus sueños. Asegura que de ellos aprendió a ser constante y esforzarse por las metas, pero también por “conseguir una mejor vida para sus hijos”.

“Vengo de raíces inmigrantes, mis papás eran inmigrantes de México. Y ahora que estoy haciendo todo esto, quiero ser un ejemplo y conseguir mejores cosas para mis hijos, para la nueva generación de latinos”, comenta.

“Los Caballeros del Zodiaco” es una serie de manga basada en un grupo de jóvenes guerreros que luchan junto a la diosa griega Athena para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra. La primera vez que se publicó la historia fue en 1983 y logró un gran éxito en todo el mundo y, ahora, el relato llega a la gran pantalla con la esperanza de convertirse en otro hito, pero ahora en el cine.

El joven actor saltó a la fama gracias a su papel de César Díaz en la serie On my Block de Netflix donde interpretaba a un hispano que se ve obligado a vivir en una pandilla una vez que su hermano sale de prisión.

Una oportunidad que no podía rechazar

Fue precisamente durante el rodaje de esa serie cuando le ofrecieron la propuesta para trabajar en esta película.

“Estaba trabajando en mi serie de Netflix y mi agente me dijo que había una película que se llamaba Knights of the Zodiac -su título original-, que estaba el personaje de Ikki y que si quería lo podría hacer. Hablé con mi primo y él conocía perfectamente la serie, cuando le dije cuál era el personaje propuesto me dijo que lo hiciera sin pensármelo. No tenía opción, lo tenía que hacer si quería volver de nuevo a casa”, bromea entre risas.

Y fue así como pudo entrar por la puerta grande en la industria de Hollywood, participando en una de las principales películas de ciencia ficción que se estrenarán este año. El proceso de rodaje fue para él una de las cosas más complicadas, sobre todo porque, normalmente, este tipo de proyectos requieren utilizar ambientes donde el actor es incapaz de discernir qué es lo que se verá en la pantalla ya que se diseñan todos los escenarios por computación.

“También el hecho de usar una armadura que pesaba como 40 libras (18 kgs) y, aunque en pantalla se ve bien, en realidad estaba sudando. Pero quedó bien, y eso es lo que importa”, dice.

A parte de eso, confiesa que lo que peor llevaba fueron los nervios la noche antes de iniciar el rodaje, por las ansias de empezar con el trabajo y la impaciencia por ver los resultados.

“La parte más dura de mi trabajo fue dormir el día antes de grabar porque estás tan emocionado y es como ser un niño chiquito el día antes de Navidad, porque tienes tanta emoción que ya quieres ir a grabar, por lo que eso para mí era una de las cosas más duras”, asegura.

Sus padres, sus héroes en la vida real

No duda en afirmar que si tuviera que escoger un superhéroe de la vida real escogería a sus padres por todo el esfuerzo que hicieron como inmigrantes para llegar hasta este país. “Ellos vinieron a este país sin nada, sin hogar, sin dinero, sin trabajo. Eso me da mucha inspiración y todo lo que hago, lo hago para ellos”, explica subrayando que “ha llegado un momento en mi carrera que no voy a dejar que nada me saque de mi camino”.

Pero su esfuerzo en Hollywood también pasa por alzar la voz de los latinos y para que la próxima generación de esa comunidad en Estados Unidos pueda seguir alcanzando grandes metas.

“Muchos dicen que la nueva generación tiene que enfrentar los mismos problemas que nuestros antepasados, y eso no es así porque si fuera así la comunidad latina no estaría avanzando, por eso digo que quiero que la próxima generación puedan hacer cosas más grandes que yo. Tenemos que pensar por los niños latinos, por un mundo mejor”, asegura.

Recuerda que Lauren Iungerich, la guionista de la serie On my Block, fue quien le dio la primera oportunidad en la industria, y recalca que ella no era latina, sino estadounidense de raíces anglosajonas. “He conocido a muchos directores de cásting que eran latinos y no me dieron la oportunidad, y no estoy enojado por eso, a pesar de que preferían escoger a un güerito porque se aseguraban el éxito. Pero yo no voy a hacer eso, yo voy dar oportunidades a los latinos, a mi gente, y eso es lo que estoy haciendo”, dice al confirmar que había firmado con una importante editorial aunque no dio más detalles al respecto.

La diversidad en Hollywood

Un informe de la Universidad de California en Los Angeles señala que los actores latinos representaron solo el 7,1 % de los papeles principales y el 6,3 % de todos los papeles el año pasado, a pesar de que esta comunidad representa el 18,5 % de la población en Estados Unidos.

Tinoco también cree que hay un problema a la hora de mostrar la diversidad cultural en la industria de Hollywood, a pesar de que en los últimos años se han hecho esfuerzos al respecto.

“Hemos hecho un gran progreso. ¿Pero se puede hacer más? Absolutamente. Esto es lo que hay ahora, pero ya no vamos a trabajar duro y mantener la cabeza abajo, sino que vamos a trabajar duro y mantener la cabeza bien arriba. Y nos vamos a fijar en como están trabajando los directores, los productores, el ejecutivo del estudio, todo eso para ponernos las pilas y fijarnos en cómo están haciendo esos trabajos, porque yo creo que los niños de la próxima generación, en diez o veinte años, pueden ser los ejecutivos del estudio, y quizás podamos tener un presidente latino”, finaliza.