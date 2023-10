Adamari López: de estrella de telenovelas a crear conciencia sobre el cáncer de mama

“Tenía 33 años cuando descubrí que tenía una bolita en uno de mis senos. Estaba en México trabajando como actriz, acababa de comprometerme para casarme, me sentía plena y sentía que esa felicidad me desbordaba”, relata durante una entrevista con la Voz de América.

Recuerda que no tenía ningún síntoma extraño y que no se sentía mal, pero un día encontró “un nodulito en mi seno derecho”. “Decidí que iba a ir a revisar, así que aproveché que una sobrina se casaba en Puerto Rico para ir a visitar a mi doctor, que es donde tenía el seguro. Me revisé y el doctor me dijo que si el nodulito seguía debería hacerme una mamografía”, recordó.

Pero ella, no decidió demorar mucho más y concertó una visita para realizarse las pruebas pertinentes. “Al final, ahí descubrí que tenía un cáncer, el médico estaba convencido de que esa bolita era maligna y que tenía que hacerme una biopsia para poder descubrir qué es lo que era y de ahí pues la infinidad de exámenes que me tuve que hacer”, explica.

Las cosas se complicaron más a la hora de “buscar un doctor que me pudiera revisar” ya que el seguro que tenía solo le cubría en Puerto Rico y ella hacía vida, sobre todo, en territorio continental de Estados Unidos. “Quería diferentes opiniones médicas porque mi familia me decía que no fuera tan radical, porque quería sacarme el seno completo”, dijo consciente de que “necesitaba consultar con varios especialistas para tomar la decisión” de extirparse completamente el seno.

Ya han pasado varios años, y ella se ha convertido en un altavoz sobre la concienciación de esta enfermedad entre la comunidad latina de Estados Unidos y de la región. “Ahora lo cuento porque ya han pasado muchísimos años, pero en su momento me afectó muchísimo”, reconoce.

“Antes lloraba cuando contaba la historia, se me aguaban los ojos, terminaba llorando, pero la madurez y cómo el tiempo ha ido pasando, y las visitas a las citas médicas que han ido bien, me ha ido dando una tranquilidad y una fortaleza para poder seguir hablando de mi experiencia como sobreviviente”, explica.

La actriz boricua se ha unido a una campaña de Aflac, el mayor proveedor de seguros complementarios en Estados Unidos, para seguir creando conciencia entre la comunidad de la importancia que es realizarse mamografías de forma regular a partir de los 40 años, que es lo que recomiendan los especialistas, a pesar de que ella fue diagnosticada con cáncer a una edad mucho más temprana.

“Creo que es súper importante seguir creando conciencia de la importancia de la detección temprana del cáncer de seno. Como paciente de cáncer hace casi 20 años, sé que si se descubre a tiempo hay una manera de salir adelante y uno tiene un mejor pronóstico para sobrevivir”, puntualiza.

El hecho de poder participar en una campaña de este tipo, en su opinión, amplifica las posibilidades de llegar con su mensaje a la población, especialmente en aquellos que, como los latinos, suelen trabajar en economías más informales y, en muchas ocasiones, no tienen ni siquiera acceso a un seguro médico privado.

“Hay que seguir brindando esa educación, esa información que necesita nuestra comunidad latina para llevar el mensaje. Ciertamente, la falta de información en todos los aspectos es lo que nos paraliza, es lo que no nos hace tomar buenas decisiones y, a veces, pecamos de no estar tan informados como queremos”.

“Tenemos todo a nuestro alcance, un teléfono, una computadora… pero no siempre buscamos la información que necesitamos para tomar las decisiones correctas de nuestra vida”, dice. A la vez advierte sobre la necesidad de visitar regularmente al médico, para evitar que la enfermedad avance.

El cáncer de mamá, el más diagnosticado

En las Américas, el cáncer de mama se posiciona como el tipo de cáncer más común entre las mujeres y representa la segunda causa de muerte por cáncer en este grupo poblacional, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 400.000 casos de cáncer de mama en la región y más de 92.000 mujeres perdieron la batalla contra esta enfermedad. Si no se toman medidas significativas, se estima que para el año 2030, las tasas de cáncer de mama en las Américas aumentarán en un 46 %.

La doctora Ingrid Lizárraga, profesora de cirugía en la Universidad de Iowa, recuerda que el cáncer de seno, también conocido como cáncer de mama, es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres y es una de las condiciones médicas más prevalentes y preocupantes en el ámbito de la salud femenina, por lo que es importante crear consciencia entre la población sobre esta problemática.

“El cáncer de mama es el cáncer más común que se diagnostica en mujeres y ser mujer es suficiente para tener ese riesgo”, dijo la experta consultada por la VOA con motivo del arranque de octubre, considerado el mes de la concientización del cáncer de seno en Estados Unidos.

Aunque se han hecho extensas investigaciones, las causas precisas del cáncer de mama aún permanecen en gran parte desconocidas. Sin embargo, se han identificado diversos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, como antecedentes familiares de cáncer de mama, la edad temprana de la primera menstruación, la edad en el primer embarazo, el uso de hormonas, la obesidad y el consumo de alcohol.

Por otro lado, existen factores protectores como la lactancia materna, la actividad física, la menarquia tardía, el embarazo a edad temprana, la paridad y la menopausia precoz.

Ahora Adamari López afronta la vida con muchísimo más optimismo. Siente que superó el “gran obstáculo” que le ha puesto la vida. Acaba de firmar con la cadena TelevisaUnivision, uno de los gigantes del audiovisual en español en el continente americano. A pesar de que la actriz no ha dado muchos detalles sobre su nuevo proyecto profesional, la cadena confirmó a VOA que participará en un “nuevo proyecto que se transmitirá en Estados Unidos y México”.

“Afronto mi vida feliz”, concluye.