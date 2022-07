Destaca su aportación a la salud emocional



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – Derivado del esfuerzo continuo y de una sobresaliente trayectoria, el doctor Óscar Armando Esparza del Villar, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), resultó ganador del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua 2021 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los resultados se publicaron la tarde del jueves 30 de junio, en la página oficial del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), dependencia afiliada a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), responsable de administrar la convocatoria que inició en el mes octubre y concluyó en diciembre del año pasado.

El doctor Esparza del Villar, quien se ha desempeñado por su línea de investigación en psicología experimental y clínica de la salud; violencia y su relación con la psicología, pertenece al Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias y Administración (ICSA).

Estos son algunos de los trabajos que desarrolló el doctor Esparza del Villar en el periodo 2020-2022:

Victimización directa e indirecta y síntomas de estrés postraumático en estudiantes universitarios del noreste de México (2020).

Salud mental en personas migrantes en tránsito (2020).

Estructura factorial de une escala de autoeficacia emocional para adolescentes, validada en México (2020).

Validación de la escala de cyberbullying y prevalencia en juventudes mexicanas norteñas (2021).

Fatalismo y su relación con la autoestima y la búsqueda de tratamiento de salud mental (2021).

Afrontamiento socioemocional positivo, detección y atención de violencia de género en mujeres de contextos violentos (2021).

Adaptación al trabajo virtual en docentes, alumnos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) debido al COVID-19 (2022).

“Cuando me envía los resultados de la convocatoria el doctor César Olivas, un amigo de la Universidad, me puse muy feliz y muy contento, acompañado de mi esposa y mis hijos. De hecho, no me la creía”, destacó Esparza del Villar.

Incluso, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 (SNI:1), confesó que no fue sencillo el haber obtenido el primer lugar en esta modalidad, ya que esta entidad cuenta con grandes científicos.

“¡En Chihuahua hay muy buenos investigadores, gente que está haciendo cosas muy padres! Claro, cada uno en su categoría correspondiente”, resaltó notablemente emocionado.

El premio consta de una pieza única de artesanía regional y un estímulo económico de 100 mil pesos, además de su reconocimiento a su labor como investigador.

Con esos recursos, Esparza del Villar continuará con el desglose de sus investigaciones pendientes referentes a la migración entre México y Estados Unidos, un libro sobre el concepto del perdón y la reconciliación, así como investigaciones de ciclo post Covid-19.

Por su parte, la directora del I2C, Lisbeily Domínguez Ruvalcaba, explicó mediante un comunicado oficial que esté premio reconoce a los trabajos que más impacto han generado en el estado.

“Se convocó a toda la comunidad científica del estado a participar en el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua 2021, que tiene el propósito de reconocer las actividades científicas, tecnológicas y de innovación que tengan impacto en la entidad”, detalló.

El premio será entregado por autoridades del gobierno del estado, en una ceremonia sin fecha aún, próxima a anunciarse.