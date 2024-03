Inician las actividades del segundo día de la Universiada Regional 2024 en UACJ

Publicidad - LB2 -

Jornada deportiva universitaria con actividades de basquetbol, futbol asociación y judo, en UACJ. Consulta la programación completa en línea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN) – El regional deportivo de la Universiada Regional 2024, que tiene como sede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), continúa su segundo día de actividades este martes 12 de marzo. Las contiendas deportivas, que incluyen basquetbol, futbol asociación y judo universitario, prometen una jornada llena de emociones y competencia.

Las actividades comenzarán a las 11:00 a.m. con el encuentro de basquetbol varonil entre la UACJ y la Universidad de Durango, en el Gimnasio Universitario de la UACJ. Mientras tanto, en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu, se enfrentarán a la misma hora los equipos femeniles de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y el Tecnológico de Monterrey.

A la 1:00 p.m., el Gimnasio Universitario será sede del encuentro entre los equipos varoniles de las universidades autónomas de Zacatecas (UAZ) y Chihuahua (UACH). En la misma duela, a las 5:00 p.m., el equipo femenil de la UACJ se medirá ante la UJED.

La jornada de la tarde promete ser igual de emocionante, con dos encuentros en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu a las 7:00 p.m. En el primero, el equipo varonil de la UACH se enfrentará a la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera (ENRJGA). En el segundo, la UACJ jugará contra la UAZ.

Pero las emociones no terminan ahí, ya que en el campo sintético del Complejo Universitario de la UACJ se llevarán a cabo los enfrentamientos en futbol asociación, tanto en la rama femenil como en la varonil. A las 8:00 a.m., el equipo femenil de la UACJ se enfrentará a la UJED, y a las 10:00 a.m., los equipos varoniles de la UACJ y la UAZ entrarán al campo.

La jornada de futbol asociación continuará por la tarde, con dos emocionantes partidos a las 5:00 p.m. En el primero, los equipos femeniles de la UACH y la UAZ se enfrentarán en un duelo por el título. En el segundo, a las 7:00 p.m., el equipo varonil de la UACH jugará ante la ENRJGA.

Si quieres estar al tanto de todos los encuentros y horarios, puedes consultar la programación detallada en el sitio web de la Universiada Regional 2024 de la UACJ, donde también encontrarás información sobre los resultados y clasificaciones de los equipos participantes.

¡No te pierdas esta emocionante jornada deportiva universitaria!

