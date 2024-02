Entrega Alcalde transporte gratuito a alumnos de la Ciudad del Conocimiento

Publicidad - LB2 -

Son 10 las unidades que Pérez Cuéllar entrego a algunos planteles con la intención de facilitar el traslado de los educandos a sus respectivos planteles educativos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Los diversos actos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, hizo entrega de 10 camiones para el transporte de alumnos que acuden a los planteles que se encuentran en la Ciudad del Conocimiento.

Pérez Cuéllar, mencionó que estas son en respuesta a los problemas que enfrentan los alumnos de Ciudad Universitaria para llegar a su respectivo centro educativo, ante la negativa de llevarlos bajo el argumento de que les resulta incosteable.

Entrega de las unidades



Para el Cecytech dispusieron tres camiones y para el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez dos, con punto de salida en Plaza Las Torres en horario de las 6:20 horas.

El Colegio de Bachilleres tendrá camiones para el turno matutino y vespertino, la salida a las 5:50 de la mañana y a las 11:45, respectivamente con salidas en Smart Troncoso, Campanario y Mi Plaza.

Los recorridos y paraderos:

Cecytech

Ruta 1: Punto de partida en Plaza las Torres a las 6:20 de la mañana

Paraderos:

• Plaza las Torres

• Smart Torres Sur

• Gasolineras Little Caesar’s

• Bodega Independencia

• Entrada a Villas de Alcalá, avenida del Desierto

• Entrada a Senderos del Sol

• Oxxo Misiones de Creel

• Entrada a Jardines de Roma

Ruta 2: Smart Independencia a las 6:20 de la mañana

• Smart Acacias

• Entrada a fraccionamiento Valle de Allende, altos

• Entrada a Sierra Vista, avenida San Isidro

Ruta 3: Smart Independencia a las 6:20 de la mañana

• Little Caesar’s Mesa Sentral

• Mar del Sur

• Entrada a Arecas, Cinépolis

• Smart Talamás Camandari

• Entrada a Privada de Florencia

• Bip Gas Fundadores frente a Bodega Aurrerá

• Smart Monte Blanco

• Unidad deportiva Siglo XXI

• Oxxo Fundadores

• Oxxo América

• Oxxo San José

• Del Río 209, salida Parajes San José

Recorridos Cobach #16

Hora de entrada 5:50 am turno matutino y salida 12:00 pm; turno vespertino entrada 11:45 am, salida 6:45 pm

• Ruta 1: Eje Vial, con punto de partida en el Kilómetro 50

• Ruta 2, auxiliar: Eje vial, con punto de partida en el Kilómetro 50

• Ruta 3: Paseos del Alba, con punto de partida en Smart Troncoso

• Ruta 4: Horizontes del Sur, punto de partida en El Campanario

• Ruta 5: Puerto de Palos, punto de partida Mi Plaza

Recorridos ITCJ

Hora de entrada 6:20 am, salida 1:45 pm

Ruta 1: Punto de partida Plaza las Torres

Ruta 2: Smart Independencia

Paraderos ruta 1:

• Plaza las Torres

• Smart Torres Sur

• Gasolineras Little Caesar’s

• Bodega Independencia

• Entrada a Villas de Alcalá, avenida del Desierto

• Entrada a Senderos del Sol

• Oxxo Misiones de Creel

• Entrada a Jardines de Roma

Ruta 2:

• Smart Acacias

• Entrada a fraccionamiento Valle de Allende, altos

• Entrada a Sierra Vista, avenida San Isidro

Ruta 3:

• Little Caesar’s Mesa Sentral

• Mar del Sur

• Entrada a Arecas, Cinépolis

• Smart Talamás Camandari

• Entrada a Privada de Florencia

• Bip Gas Fundadores frente a Bodega Aurrerá

• Smart Monte Blanco

• Unidad deportiva Siglo XXI

• Oxxo Fundadores

• Oxxo América

• Oxxo San José

• Del Río 209, salida Parajes San José

