The Hives encenderá el festival Tecate Supremo 2024 en Ciudad Juárez

La icónica banda sueca regresa a los escenarios con su energía inigualable y nuevos éxitos bajo el brazo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La legendaria banda sueca de garage rock, The Hives, será una de las grandes atracciones en el festival Tecate Supremo 2024, que se celebrará el próximo 5 de octubre en el Hipódromo de Ciudad Juárez. Con una trayectoria de más de dos décadas, The Hives han consolidado su lugar como una de las bandas más influyentes del rock mundial, conocidos por su vibrante puesta en escena y su estilo desenfrenado.

La banda, liderada por el carismático vocalista Pelle Almqvist, es famosa por éxitos como “Hate to Say I Told You So”, “Tick Tick Boom”, y “Walk Idiot Walk”, canciones que definieron el sonido del rock de principios de los 2000. A lo largo de su carrera, The Hives se han presentado en los escenarios de los festivales más importantes del mundo, ganándose la reputación de ser una de las bandas más explosivas y entretenidas en vivo.

Después de varios años de silencio discográfico, The Hives ha regresado con fuerza a la escena musical. En 2023, lanzaron su nuevo álbum “The Death of Randy Fitzsimmons”, su primer material discográfico en más de una década. Este lanzamiento ha sido bien recibido por la crítica y los fanáticos, quienes destacan la frescura y la energía de las nuevas canciones, sin perder el estilo que caracteriza a la banda. Canciones como “Bogus Operandi” y “Countdown to Shutdown” demuestran que The Hives siguen siendo tan relevantes y poderosos como en sus inicios.

La presencia de The Hives en el Tecate Supremo 2024 será un auténtico despliegue de energía y actitud rockera, un espectáculo que promete ser uno de los momentos más intensos del festival. La banda compartirá escenario con otros artistas de gran renombre, como Mon Laferte, Enjambre, y Plastilina Mosh, en un evento que reúne a lo mejor de la música nacional e internacional.

La venta de boletos para el festival ya está en marcha, y se espera una gran asistencia para disfrutar del show de The Hives, quienes seguramente interpretarán tanto sus nuevos temas como los clásicos que los convirtieron en íconos del rock. La participación de la banda sueca en Ciudad Juárez es una oportunidad única para vivir una experiencia musical inolvidable.

