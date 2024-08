Proyectarán cortos y largometrajes por el Día Nacional del Cine Mexicano en la Cineteca Juárez

Publicidad - LB2 -

Del 15 al 24 de agosto presentarán filmes nacionales e internacionales; entrada libre.

Ciudad Juárez, Chih .- La Secretaría de Cultura, a través de la Comisión Fílmica y en conjunto con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), invita a las proyecciones de cortos y largometrajes que se realizarán en la Cineteca Juárez, para conmemorar el Día Nacional del Cine Mexicano.

Las funciones se desarrollarán del 15 al 24 de agosto y el acceso será gratuito.

El programa inicia el jueves 15 a las 17:30 horas, con las películas infantiles: “Aguacuario”, bajo la dirección de José Eduardo Castilla; “Bajo un mismo cielo”, de Ana Laura Calderón y “Somos pajaritos”, de la directora Gabriela Badillo.

El viernes 16 a partir de las 17:00 horas se exhibe “El héroe”, en la nueva edición de Carlos Carrera; “Coronas negras”, dirigida por André Lôo; “Amor Ice” de KatyAraiza; “Descenso” del director Alejandro Aguirre Tanus; “Tere”, de Gilberto González Penilla y “Yo maté a Lucca”, de la directora Ana Moreno.

Para el sábado 17 a las 17:30 horas se proyectarán los cortos: “Cenizo”, de Gustavo Hernández de Anda; “Carne de Dios”, dirigido por Patricio Plaza; “Nisei” en su segunda generación, del director José Miguel Lino; “I can´t go on like this”, de Aria Covamonas y “Yo soy la reyna” de Roberto Salvador.

El mismo día, pero a las 19:00 horas, se presentará el largometraje, “Yurei” (Fantasmas) de Sumi García.

El jueves 22 a las 17:15 horas se exhibirán los filmes: “Día de México”, de Rubén Gámez; “La obra oculta”, de Carlos Prieto; “Erosión” de Alfredo Joskowicz; “Nutrición”, de Eduardo Carrasco y “Huamantla: los caminos de la luna”, de José Manuel Osorio.

El viernes 23 a las 17:00 horas se presentará la película “Fifaliana”, de Lorenzo Hagerman.

Para culminar, el día sábado 24 se llevará a cabo un homenaje a Bertha Navarro con la película “Cronos” de Guillermo del Toro, junto con la proyección de la cinta “El halcón” de Eduardo Valenzuela a las 19:00 horas.

La Cineteca Juárez se encuentra en las instalaciones del Centro Cultural Paso del Norte, ubicado en Anillo Envolvente del Pronaf, Zona Pronaf, condominio La Plata.

Consulte los horarios en: www.culturachihuahua.com.

Para mayores informes en la página: www.facebook.com/CinetecaJuarez.

