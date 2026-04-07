Presentan cartelera cultural de abril en el Centro Cultural Paso del Norte

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Teatro, cine y conferencias integran la oferta artística para la comunidad fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura dio a conocer la cartelera de actividades programadas para abril en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), con una agenda que incluye teatro, cine y conferencias dirigidas al público fronterizo.

La subsecretaria de Cultura, Brenda Rodríguez, destacó que se mantiene una programación constante para ampliar la oferta artística en la ciudad, con propuestas accesibles para diversos sectores de la población.

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Entre las actividades programadas, el sábado 11 de abril se presentará la obra “Nuestro Hilo Rojo” en el Teatro Experimental Octavio Trías, con funciones a las 17:00 y 19:00 horas, centrada en la exploración de los vínculos humanos a través del tiempo.

El programa también contempla la proyección de cortometrajes del El Paso Film Fest, con funciones el jueves 16 de abril a las 18:00 horas y el viernes 17 a las 17:00 horas, además de la exhibición de la película “El Laberinto del Fauno”, de Guillermo del Toro, el mismo viernes a las 19:00 horas, en el marco de su 20 aniversario.

Para el sábado 18 de abril se realizará la proyección de la película “Lepes”, mientras que en el Teatro Gracia Pasquel de la UACJ se presentará la obra “Tato, mi amigo imaginario”, enfocada en el desarrollo emocional durante la infancia.

Del 21 al 22 de abril se desarrollarán conferencias con motivo del Día Mundial de la Danza, bajo el título “Cuerpo, Mente, Danza: Salud Integral para Bailarines”, a las 19:00 horas.

Finalmente, el 24 y 25 de abril se llevará a cabo el “Ciclo de Cine: División del Norte”, con proyecciones simultáneas en coordinación con cinetecas de la región norte del país.

La dependencia informó que la mayoría de las actividades serán gratuitas, mientras que las puestas en escena tendrán un costo de recuperación de 150 pesos por boleto.

La cartelera busca fortalecer el acceso a la cultura en Ciudad Juárez, mediante una programación diversa que promueve el arte, el cine y las expresiones escénicas en espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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