Invita IPACULT al Festival Internacional de Jazz en la Frontera Fortunato Pérez

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El encuentro se realizará del 15 al 18 de octubre en distintas sedes de Ciudad Juárez, con conciertos, talleres y clases magistrales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, invitó a la ciudadanía a participar en el Festival Internacional de Jazz en la Frontera “Fortunato Pérez” 2026, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en distintas sedes de la ciudad.

El encuentro ofrecerá una programación dedicada al jazz, con conciertos, master class, talleres, presentaciones de libros, jam sessions y conciertos didácticos, dirigidos tanto a seguidores de este género musical como a quienes buscan acercarse a su riqueza artística.

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Durante cuatro días se presentarán exponentes y agrupaciones como Fortunato Pérez Mampe Kanakoqui, Cuarteto Mexicano de Jazz, Jazz For Dummies, Nicole Diego, Alfredo Flores Cuarteto, La Capital Big Band, Heissel Terrazas y Alejandro Campos Cuarteto, entre otros.

La programación contempla también talleres, clases magistrales y sesiones de improvisación con músicos y docentes como Francisco Téllez, Yahaira Meraz, Agustín Bernal, Tomás Krumm y Gustavo Nandayapa, quienes compartirán experiencias y conocimientos con nuevas generaciones de músicos.

Las actividades se desarrollarán en espacios como la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, el Centro Municipal de las Artes, el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, la Casa Madero y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

El festival lleva el nombre del maestro Fortunato Pérez, saxofonista y compositor originario de Poza Rica, Veracruz, quien estableció en Ciudad Juárez su lugar de residencia y trabajo desde la década de 1990.

De acuerdo con el IPACULT, el nombre del festival fue aprobado el pasado 27 de mayo por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, como reconocimiento a la trayectoria y aportación del músico al desarrollo y difusión del jazz en esta frontera.

Fortunato Pérez ha dedicado su vida al cultivo, enseñanza y promoción del jazz, además de contribuir a la formación de niñas, niños y jóvenes desde la Academia Municipal de Arte.

La regidora Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión de Cultura, destacó que su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de la música popular mexicana como Daniela Romo, Pandora, Rocío Dúrcal, Lucía Méndez y José José.

Con este festival, el Gobierno Municipal busca acercar a la comunidad a una expresión musical de amplia tradición artística, así como reconocer a quienes han contribuido al fortalecimiento de la cultura musical en Ciudad Juárez.

La ciudadanía puede consultar la programación completa, horarios y sedes del Festival Internacional de Jazz en la Frontera “Fortunato Pérez” 2026 a través de las redes sociales oficiales del IPACULT y en su página web.

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