Este domingo vive una “Noche de Rock” dentro del Festival de la Ciudad

Ciudad Juárez está lista para vibrar con los acordes y energía del rock local este domingo 8 de diciembre a las 7:00 de la tarde, cuando el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard se convierta en el escenario de “Una Noche de Rock”.





Ciudad Juárez, Chih .- Este evento forma parte de la edición número 27 del Festival de la Ciudad y celebra el 365 aniversario de la fundación de la frontera juarense.



Organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), “Una Noche de Rock” será gratuito y presentará a los ganadores del concurso “Éntrale al Rock 2024”.



Los grupos Monja, Sake Bombs y Os se encargarán de ofrecer una experiencia única al público juarense con los temas que los llevaron al triunfo en el certamen, así como con otras piezas que prometen sorprender y cautivar a los asistentes.



Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT, subrayó el compromiso del instituto con el talento local. “Siempre hemos apoyado a los músicos juarenses, y este concierto es una muestra de ello. La música en todas sus formas es un pilar importante de nuestra cultura, y el rock no es la excepción”, destacó la funcionaria.



Este evento no solo es una plataforma para dar visibilidad a las propuestas emergentes de la escena musical local, sino también una oportunidad para que las familias y los amantes de la música disfruten de un espectáculo de calidad en el marco de una de las festividades culturales más importantes de la ciudad.



La “Noche de Rock” promete ser una velada inolvidable, con talento juarense de alto nivel que no solo interpreta música, sino que transmite pasión y autenticidad, valores que caracterizan a los artistas locales.



Para aquellos que deseen ser parte de esta noche especial, solo se necesita llegar temprano al Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, ya que la entrada será libre hasta llenar el aforo.

