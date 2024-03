Este 29 de marzo no te pierdas el Chamizalero Fest

Publicidad - LB2 -

Si no sales de vacaciones y quieres pasear en la ciudad, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) a través del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) trae para ti y tu familia la edición de marzo del Chamizalero Fest.

Ciudad Juárez, Chih .- Un convivio con diversas actividades donde son bienvenidas y bienvenidos todos los miembros de la familia incluyendo las mascotas, ya que es un evento pet friendly. La entrada es gratuita.

Chamizalero Fest para este viernes 29 de marzo, inicia a partir de las 4:30 de la tarde en las instalaciones del jardín del museo donde podrás encontrar bazar de expositores, área de comida, música, literatura, sala inmersiva y visita guiada nocturna.

- Publicidad - HP1

El escenario recibirá a las agrupaciones Alas de Quetzal, San Charbel, Zenith y Dj De la Cruz. Todos con su sonido peculiar, que definitivamente vas a disfrutar y te hará salir de los sonidos monótonos, comentó la coordinadora del MAHCH.

Se llevará a cabo la presentación del libro El sentido de la vida, de la escritora Lizzeth Alonso González, quien lleva más de 18 años en el estudio y entendimiento de la psique humana.

Asimismo, tendrás la oportunidad de ingresar a la sala inmersiva para vivir una experiencia multisensorial con The Midnight Mictlán, de la artista Claudia Estrada.

En cuanto a las mascotas, tu amigo fiel deberá llevar su correa y la bolsa para deshechos, además, tú como responsable tendrás que estar al pendiente de que sea sociable tanto con humanos como con su misma especie para evitar accidentes.

En cuanto a las agrupaciones, Alas de Quetzal es una banda de música instrumental Andina y mezclas del folklore. Las cuerdas, percusiones, viento y voz son los instrumentos que les permiten lograr su sonido que invita a realizar un viaje a los orígenes y a conectar de manera alegre con el espectador.

San Charbel es una banda influenciada principalmente en el sonido de la década de los 80s, así como una mezcla de elementos del new wave, post-punk, y dreampop. Formada en el año 2017, la agrupación se ha presentado en diferentes localidades como Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, León, Toluca y Querétaro.

Se presentó junto a bandas como El Último Vecino, El Mató a un Policía Motorizado, Sgt. Papers, Adiós Cometa, Useless Youth, El Shirota, entre otras.

Destacan con su material discográfico Nubes (2017). Además de los sencillos: Siempre te admiré (2018), El club de los villanos (2019) y Lagrimas en ti (2023).

Zenith, es una banda conocida por su energía, ejecución impecable y calidad de producción que garantizan una mezcla de fiesta, chill y baile. Cuentan con el material “Zenith EP” que fue auto-producido, mezclado y masterizado por Aldo Muñoz, reconocido por su trabajo con Siddhartha, Caloncho, Technicolor Fabrics y más.

Zenith ha compartido escenario con artistas como Thieves Like Us, CLUBZ, Little Jesús, Enjambre, Porter y más.

Por su parte, Dj De la Cruz comenzó hace 4 años con el proyecto de “Zona Norte” con el que ha tenido diversas presentaciones, destacando por la música electrónica e instrumental. Su mayor inspiración es mezclar sonidos de géneros alternativos como rock, con la esencia de los beats del house y del techno.

Para el IPACULT es importante crear propuestas que den pie para abrir los espacios que son de la comunidad, en días y horarios que brinden la facilidad de poder acudir a pasar un buen rato en familia o con amigas y amigos.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.