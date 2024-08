¡Disfruta la cartelera de Red de Teatros en Chihuahua y Ciudad Juárez!

Publicidad - LB2 -

Durante el mes de agosto ofrecerán espectáculos de teatro, danza y música.

Chihuahua, Chih .– La Secretaría de Cultura invita a las y los chihuahuenses, a asistir a los diferentes eventos que se presentarán durante el mes de agosto en las ciudades de Juárez y Chihuahua, como parte del programa Red de Teatros 2024.

El calendario dará inicio en Ciudad Juárez con la obra “El hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán”, de la compañía La Bodega Teatro el domingo 11 a las 18:00 horas.

La trama relata la vida de Lucca, Gael, Mao y Rolum, cuatro jóvenes artistas con problemas económicos que les impiden sobresalir en sus respectivas disciplinas. Ante la desesperación que les genera su realidad, deciden robar una pieza de arte contemporáneo bajo la creencia de que al venderla encontrarán la posibilidad de solventar sus proyectos artísticos.

El sábado 17 a las 18:00 horas, se presentará la agrupación Marimbak con el concierto “El Canto de la Marimba”, que será ambientado por una marimba de cinco octavas a cargo de tres músicos. El repertorio incluirá distintas piezas tradicionales y folclóricas que resaltan la diversidad del estilo de la región sur del país.

Para el viernes 30 a las 19:30 horas, se llevará a cabo un concierto a cargo de la Orquesta Juán Valdés Big Bang, quienes interpretarán éxitos de Frank Sinatra, como That´s Life, My Way, Strangers in the Night, New York, entre otros.

El sábado 31 subirá a escena la obra “Entre diamantes y Ladrones”, de Cajero Producciones. Se trata de una comedia teatral, ambientada en la época de 1930, después de la Primera Guerra Mundial, donde narran las aventuras del heroico Capitán Justino Seguro en su lucha por salvar al padre de la adorable y risueña Rosita Robles. Se contará con dos funciones, a las 16:00 y 19:00 horas.

Estas actividades tendrán como sede el Teatro Experimental Octavio Trías, ubicado dentro del complejo del Centro Cultural Paso del Norte, en el Anillo Envolvente del Pronaf, Zona Pronaf, condominio La Plata.

En cuanto a Chihuahua capital, el viernes 16 la cartelera arrancará con el espectáculo de danza “Cempasúchil”, a cargo de la compañía Ballet Clásico Mexicano. El show cuenta con dos actos que plasman la leyenda azteca de Xóchitl y Huitzilín, y cómo su amor trascendió hasta convertirse en la flor de Cempasúchil.

Las funciones tendrán lugar a las 17:00 y 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, ubicado en calle Ojinaga 106, Zona Centro.

El viernes 23 a las 19:30 horas se interpretará el concierto “Duo Piano-Violonchelo”, a cargo de Alejando Gallegos y Javier Muñoz, quienes harán un recorrido musical por distintos periodos artísticos, desde el barroco hasta el contemporáneo, con la incorporación del romanticismo francés y la música folclórica armenia. La cita es en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, ubicado en avenida División del Norte, #2301, colonia Magisterial Universidad.

Los boletos para cualquiera de estas funciones estarán disponibles en taquilla el mismo día. Para consultar horarios, costos y descuentos para estudiantes, personas mayores e INAPAM, ingresar a la página www.facebook.com/RedTeatros.

Consulte la cartelera completa en: www.culturachihuahua.com.

Red de Teatros es un programa que tiene como objetivo primordial apoyar el arte escénico y reactivar la infraestructura cultural, con una programación de actividades en los teatros más importantes de la entidad.

