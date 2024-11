Disfruta este lunes una tarde musical con el ensamble de jazz “Noche de Estándares”

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la comunidad a disfrutar de una tarde musical con el ensamble de jazz “Noche de Estándares”, una presentación a cargo de alumnos de la carrera de música del Centro Municipal de las Artes (CMA), bajo la dirección del profesor Nicolás Rodríguez.

Ciudad Juárez, Chih .– La cita es este lunes a las 6:00 de la tarde en el foro Maestra Claudia Gutiérrez Chaparro del CMA.

Este espectáculo forma parte del festival Arte+Arte, un evento que reúne presentaciones de los alumnos de música del CMA como parte del cierre de cursos de las distintas carreras artísticas que se imparten en la institución.

El repertorio incluirá piezas icónicas del jazz como Song of My Father, Equinox, Scrapple from the Apple, Heaven y Blue Monk, ofreciendo al público una muestra del talento y aprendizaje de los estudiantes.

El festival Arte+Arte, que culminará el próximo 28 de noviembre, tiene como objetivo acercar el arte a la comunidad y destacar el esfuerzo de los alumnos del CMA, quienes encuentran en este evento una plataforma para compartir su talento.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal, el IPACULT y el CMA reafirman su compromiso con la promoción del arte y la cultura, ofreciendo un evento que enriquece tanto a los participantes como a los asistentes.

