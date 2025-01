Usuarios de TikTok en EEUU comienzan a migrar a la aplicación Xiaohongshu

Algunos de los “refugiados de TikTok”, como se autodenominan, afirman que eligieron la alternativa china Xiaohongshu en protesta por la prohibición de TikTok.

La Corte Suprema de Estados Unidos está por decidir sobre una ley que estipula que TikTok debe desvincularse de su empresa matriz china, ByteDance, antes del 19 de enero, o enfrentará una prohibición en EEUU por preocupaciones de seguridad nacional.

Después de que los jueces parecieron inclinarse a mantener la ley, grandes cantidades de usuarios de TikTok comenzaron a crear cuentas en Xiaohongshu, incorporando hashtags como #tiktokrefugee o #tiktok en sus publicaciones.

Desde el lunes, Xiaohongshu se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos.

Xiaohongshu, que en inglés significa “Librito Rojo”, es una aplicación de redes sociales china que combina comercio electrónico, videos cortos y funciones de publicación.

En los últimos años, la aplicación ha ganado popularidad en China y en otras regiones y países con diáspora china, como Malasia y Taiwán, acumulando 300 millones de usuarios activos cada mes, en su mayoría mujeres jóvenes, que la utilizan como un motor de búsqueda para recomendaciones de productos, viajes y restaurantes, así como tutoriales de maquillaje y cuidado de la piel.

El tema #tiktokrefugee ha acumulado más de 160.000 publicaciones en Xiaohongshu, muchas de las cuales son videos de usuarios estadounidenses que se presentan y piden consejos sobre cómo navegar en la aplicación, a la que llaman “RedNote”.

Hasta el momento, Xiaohongshu no ha respondido a una solicitud de comentarios hecha por The Associated Press.

Otros usuarios estadounidenses que se han unido a Xiaohongshu han dicho francamente que se incorporaron a la aplicación en protesta por la posible prohibición de TikTok.

Hasta ahora, los usuarios chinos de Xiaohongshu han dado la bienvenida a los usuarios estadounidenses, y algunos les han ofrecido enseñarles chino.

Otros han dado consejos sobre cómo navegar la internet china, advirtiendo a los nuevos usuarios que no mencionen o discutan nada considerado políticamente sensible, ya que podrían ser censurados. En algunos casos, estudiantes chinos han pedido ayuda a los estadounidenses con sus tareas de inglés.

Como la mayoría de las aplicaciones y servicios de internet en China, Xiaohongshu está sujeta a censura. Generalmente, las plataformas imponen la censura eliminando o limitando la visibilidad del contenido que Beijing considera políticamente sensible.

Grandes plataformas occidentales, como Google y Facebook, están bloqueadas en China.