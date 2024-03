Considera EEUU un proyecto de ley que obligaría a renunciar a TikTok a su empresa matriz china

La Ley bipartidista de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros “le da a TikTok seis meses para eliminar el control de adversarios extranjeros, lo que incluiría que ByteDance se deshaga de su propiedad actual, para permanecer disponible en Estados Unidos”, indicaron el representante Mike Gallagher, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino (PCCh), y el representante Raja Krishnamoorthi, el principal demócrata del comité.

“Todo lo que TikTok tendría que hacer es separarse de ByteDance, controlado por el PCCh. Sin embargo, si TikTok decidiera no deshacerse de este control del PCCh, la aplicación ya no se ofrecería en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Pero TikTok no tendría a nadie más a quien culpar que a sí mismo”, dijeron los legisladores en una declaración preparada.

Esto es lo que sabemos sobre la legislación y lo que sucederá a continuación en el Senado de Estados Unidos.

¿Por qué TikTok está bajo escrutinio?

“La preocupación es que TikTok pueda transferir información personal a su empresa matriz ByteDance, quien a su vez podría transferirla al gobierno chino”, dijo a la Caitlin Chin-Rothmann, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Chin-Rothmann explicó que aún no se han demostrado las preocupaciones de algunos miembros del Congreso acerca de que el Partido Comunista Chino pueda controlar el algoritmo de TikTok con fines propagandísticos.

“Eso no quiere decir que, en el futuro, no haya riesgo de que el gobierno chino pueda ejercer presión”, evaluó.

¿Qué dice TikTok sobre la legislación?

TikTok calificó el lunes la legislación como una “prohibición” y ha negado repetidamente las acusaciones en su contra. En una declaración la semana pasada en la red social X, anteriormente Twitter; la compañía dijo que “la legislación tiene un resultado predeterminado: una prohibición total de TikTok en Estados Unidos”.

¿Cómo ven los legisladores la legislación?

El proyecto de ley cuenta con un fuerte apoyo de los demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes, a pesar de que las oficinas del Congreso recibieron avalanchas de llamadas telefónicas de estadounidenses preocupados por perder el acceso a la aplicación de redes sociales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los periodistas la semana pasada: “Es una medida bipartidista importante para enfrentar a China, nuestro mayor enemigo geopolítico, que está socavando activamente nuestra economía y seguridad”.

¿Qué pasa con el Senado?

El proyecto de ley podría afrontar un camino mucho más difícil para su aprobación en el Senado, controlado por los demócratas; allí el líder de la mayoría, Chuck Schumer, ha dicho que la iniciativa será examinada en los comités correspondientes.

“Escucharé sus opiniones sobre el proyecto de ley y determinaré el mejor camino”, prometió Schumer en un comunicado.

Algunos demócratas del Senado, incluido Mark Warner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia, han expresado dudas sobre la legalidad de señalar una aplicación de redes sociales en la legislación. Por ello ha introducido una legislación alternativa dirigida más ampliamente a las aplicaciones que recopilan datos personales.

Pero Warner dijo a CBS News el domingo que la aplicación TikTok es un grave problema de seguridad nacional.

“Si no crees que el Partido Comunista Chino puede torcer ese algoritmo para convertirlo en una noticia que refleje sus puntos de vista, entonces no creo que aprecies la naturaleza de la amenaza”, aseveró Warner.

¿Qué opinan los principales candidatos presidenciales de 2024 sobre el proyecto de ley?

La Casa Blanca dijo que acoge con agrado la legislación, a pesar de que la campaña de Biden se unió recientemente a TikTok como un esfuerzo por llegar a los votantes más jóvenes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que el proyecto de ley garantiza que “la propiedad no esté en manos de aquellos que puedan hacernos daño”.

El expresidente Donald Trump, que inicialmente pidió la prohibición de la aplicación en 2020, ahora ha cambiado de rumbo, argumentando que Facebook tendrá poderes si TikTok ya no está disponible.

“Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas en TikTok. Pero lo que no me gusta es que sin TikTok, Facebook se hará más grande”, dijo el presunto candidato presidencial republicano para 2024 a la cadena estadounidense por cable CNBC en una entrevista telefónica esta semana.

¿Qué sucederá una vez que el proyecto de ley sea aprobado por la Cámara?

Aparte de las preocupaciones constitucionales sobre impedir que los ciudadanos estadounidenses ejerzan su derecho a la libertad de expresión, el proyecto de ley también podría ser difícil de hacer cumplir legalmente y enfrentar desafíos en los tribunales estadounidenses.

“Las leyes chinas de control de exportaciones podrían impedir potencialmente la venta del algoritmo de TikTok”, dijo Chin-Rothmann. “Una desinversión sería, en general, muy difícil desde el punto de vista logístico. TikTok es una de las empresas más grandes del mundo.

Por lo tanto, cualquier comprador también tendría que ser muy grande. Tendrían que tener un interés estratégico en comprar TikTok, y luego la fusión no debería generar preocupaciones antimonopolio en Estados Unidos”.