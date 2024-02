Astronauta Frank Rubio recibe excepcional insignia militar tras récord en el espacio

Rubio fue galardonado con la Insignia de Astronauta del Ejército, entregada a militares que han completado con éxito una misión operativa en el espacio. “Esta es una de las calificaciones más singulares de todo el Ejército”, reconoció la secretaria del Ejército, Christine Wormuth.

“Inspiraste a audiencias de todo el mundo mientras orbitaste la Tierra durante 371 días y ahora, de vuelta en la Tierra, continúas inspirando a otros mientras compartes tu experiencia con el público”, dijo Wormuth durante la ceremonia de entrega, celebrada en el Pentágono.

Rubio, quien nació en Los Ángeles pero pasó los primeros seis años de su vida en El Salvador, estuvo en misiones en Bosnia, Irak y Afganistán, se graduó como piloto de helicóptero y médico militar, antes de entrar en el programa espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en 2017.

“Para mí, el mayor honor que supone esta insignia es el hecho de que, para mí, es la insignia de equipo definitiva; no puedes llegar al espacio por tu cuenta. Y así, no importa cuán talentoso seas, no importa lo que hayas hecho en tu experiencia, se necesita un equipo de miles para llevarte al espacio”, dijo Rubio durante la ceremonia.

La NASA felicitó al astronauta con un “¡Excelsior!” y aseguró: “lo que aprendimos de su récord de 371 días en el espacio nos está preparando para futuras misiones Artemis a la Luna y más allá”.

El astronauta junto a dos cosmonautas rusos, Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin, después de quedar atrapados en el espacio por más de un año, en lo que inicialmente iba a ser un viaje de 180 días.

Rubio, Prokopyev y Petelin viajaron de regreso en una cápsula Soyuz de reemplazo, luego de que su vehículo original perdió toda su reserva de refrigerante al ser golpeado por basura espacial mientras estaba acoplado a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Esto demoró el retorno hasta que estuvo disponible la nueva cápsula. Como resultado, Rubio permaneció en el espacio unas dos semanas más en el espacio que Mark Vande Hei, quien tenía el récord anterior de la NASA para un solo vuelo espacial.

Desde 1978, la colaboración entre el Ejército y la NASA ha producido 19 astronautas proveniente de esa rama castrense. “A medida que los humanos exploremos más el espacio y la NASA regrese a la Luna y fije su mirada más allá de la Luna en Marte, el Ejército seguirá desempeñando un papel importante en la exploración espacial en el futuro”, dijo la secretaria Wormuth.