¡Alerta! Cómo Protegerte de los Crecientes Delitos Cibernéticos

Publicidad - LB2 -

Los delitos cibernéticos, como el secuestro de WhatsApp y el fraude electrónico, están en alza. Descubre cómo protegerte y qué medidas tomar para evitar ser una víctima más.

Guadalajara, Jal. (ADN/Staff) – El mundo digital ofrece comodidades y facilidades sin precedentes, pero también es un caldo de cultivo para la delincuencia. En México, los delitos cibernéticos están en aumento, con el secuestro de cuentas de WhatsApp y el fraude electrónico liderando la lista de tácticas delictivas más comunes. La población más joven, de 12 a 24 años, está especialmente en riesgo, según el INEGI, que estima que más de 84 millones de mexicanos son usuarios de Internet.

El Lic. Juan Carlos Contreras Vargas, Director del Centro C5 Guadalajara, ha destacado la importancia de la prevención en una reciente conferencia organizada por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Entre las estrategias más peligrosas que emplean los delincuentes se encuentran el Vishing, que busca obtener información de cuentas y tarjetas bancarias; el Phishing y el Spoofing, que utilizan correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para engañar a los usuarios; y las falsas tiendas en línea que ofrecen productos inexistentes o defectuosos.

- Publicidad - HP1

Resulta preocupante que más del 75% de los cibernautas mexicanos han compartido algún tipo de dato personal en sitios web. Esto, sumado a la falta de un marco jurídico específico para los delitos cibernéticos, convierte la prevención en la herramienta más eficaz para lidiar con esta forma emergente de criminalidad.

Para no caer en la trampa de los ciberdelincuentes, el Lic. Juan Carlos ofrece algunas recomendaciones prácticas. Entre ellas, evitar la utilización de redes WiFi públicas y cambiar constantemente las contraseñas de acceso a tus cuentas, especialmente la del correo electrónico, que suele ser la llave para acceder a información más sensible.

Además, se aconseja no vincular cuentas de diferentes redes sociales y no utilizar aplicaciones bancarias en dispositivos de uso diario. De este modo, si se pierde o es robado, el delincuente no tendrá acceso inmediato a tus fondos.

Finalmente, aunque la justicia mexicana se esfuerza por adaptarse a esta nueva realidad, el marco legal existente sigue siendo insuficiente. Hasta que se instauren leyes más específicas, la mejor defensa sigue siendo una buena prevención. Mantente alerta y protege tu mundo digital para que no se convierta en tu peor enemigo.