Registra Maru Campos aprobación de 42.1% en medición de Demoscopia Digital

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La gobernadora de Chihuahua se ubicó con 42.1% de aprobación ciudadana en la evaluación correspondiente a mayo de 2026

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, obtuvo una aprobación ciudadana de 42.1 por ciento durante mayo de 2026, de acuerdo con los resultados difundidos por la firma encuestadora Demoscopia Digital.

La medición forma parte del seguimiento periódico que realiza la empresa sobre el desempeño de las y los mandatarios estatales del país, con el propósito de evaluar la percepción ciudadana respecto a la gestión de los gobiernos locales.

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El porcentaje de aprobación refleja la opinión favorable de poco más de cuatro de cada diez personas consultadas, en un contexto marcado por temas como la seguridad pública, la atención a la sequía, la infraestructura y el desarrollo económico en la entidad.

La administración estatal ha mantenido durante los últimos años una agenda enfocada en proyectos de inversión, fortalecimiento de la infraestructura carretera, atracción de empresas y coordinación con autoridades federales en materia de seguridad, asuntos que continúan siendo observados por distintos sectores de la población.

Las mediciones de aprobación de gobernadores suelen variar mes a mes, en función de acontecimientos políticos, decisiones de gobierno y la percepción pública sobre los resultados de las políticas implementadas en cada entidad federativa.

El estudio de Demoscopia Digital integra a las y los titulares de los gobiernos estatales dentro de un ranking nacional, permitiendo comparar los niveles de aceptación ciudadana entre las diferentes administraciones del país.

La cifra de 42.1 por ciento corresponde a la evaluación publicada para mayo de 2026 y forma parte de la serie histórica que la encuestadora mantiene sobre el desempeño de la gobernadora chihuahuense.