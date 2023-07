ysq le teme a Brozo, ¡ah miedo!

Publicidad - LB2 -

Si, el mismo ysq que ataca cobarde y ferozmente a: Xóchitl Gálvez, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, feministas, niños con cáncer, la Educación y la Salud, emprendedores, la clase media, los corruptos (exceptuando los suyos), los neoliberales (sin tener la más mínima idea de que significa eso), los aspiracionistas, los intelectuales… y un larguísimo etcétera (no terminaría en citarlos). Pues bien, ese agresivo odiador (ysq) irredento, se muestra mansito con Brozo (Víctor Trujillo caracterizado de payaso), quien lo trae de bajada, profiriéndole los más denigrantes adjetivos, de Brozo ¿no le importa cuánto gana? Ni lo manda investigar con la UIF, me intriga y quita el sueño. En un video grabado recientemente al alimón con Carlos Loret de Mola, se dirigió a él de la siguiente manera (literal), «Pinche botijón«, me recordó al Chómpiras cuando era insultado por el Botijas, parecía rebelarse, finalmente terminaba diciendo, «Ah, si«. No comprendo la pasividad de el bravucón de barrio, ante Brozo, ¿le tiene miedo acaso? Lo expresado en este segmento, se llama como la nueva sección en la mañanera, «No lo digo yo«.

La Sra. X y el Sr. K (al cuadrado).- el nombre de Sra. X adjudicado a Xóchitl Gálvez por la insulsa joven que tiene a su cargó una lamentable participación los miércoles en la mañanera llamada «Quién es quién en las mentiras«, ante la prohibición del INE para que ella y su amo se refieran a Xóchitl. Sra. X, puede ser por la inicial de nuestra precandidata o bien, en alusión a Claudio X González, del que dicen ella es su protegida, aunque la misma, lo dijo claramente, «A mi no me puso aquí ningún cabrón«, espero les haya quedado claro. Ya les di mi teoría acerca del mote Sra. X, acerca del Sr. K (al cuadrado), no tengo la certeza del por qué se le conoce así, tengo sospechas fundadas de su origen básicamente popular, pero, trato de evitar la escatología y por elemental buen gusto lo omito. ¿Usted lo sabe?

La misma mente criminal creó a las moscas y a ysq.- dícese que ambos no tienen utilidad práctica alguna, pero como tzingan. Llega ante los centros de información de esta columna política la siguiente noticia, «Se reportan vágidos masivos en Morena«, hay dos vertientes. 1ra, los morenistas tratan de emular a su tótem, su martirio y sus dolores o, 2da, realmente les da vágido (no encontrará esa palabra en el diccionario, sólo vahído), es decir, se sienten morir por la fuerza asombrosa del Huracán Xóchitl, que los azota cruelmente.

Mi viaje al futuro.- mi crónica es la siguiente (abróchense los cinturones).

«-Vengo del futuro…

-Veo a Xóchitl Gálvez con la banda presidencial

-Al Nerón de Macuspana en el manicomio.

-Miles de desempleados del gobierno federal en la miseria por su falta de preparación.

-El país en un largo proceso de reconstrucción ante el desastre…»

¿No les gustó mi relato? Vayan ustedes también al futuro, nadie se los impide. El colmo, algunos amigos de Morena que no les gustó (y enfurecieron) lo que ví, también hicieron el viaje (aclaración mi viaje fue sin drogas) y vieron una sarta de tonterías muy graciosas…

«Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros»

Hermann Hesse



«Un apodo es la piedra más dura que el diablo puede arrojar a una persona»

William Hazlitt



«Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado»

Friedrich Nietzsche

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.