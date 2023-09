¡YA ENTIENDAN!

Publicidad - LB2 -

La deuda pública de México, pasó de 10.5 billones a 16.7 billones en lo que va del sexenio actual. Más claro, en 90 años se acumularon los mencionados 10.5 billones y este gobierno, en sólo 5 años, la incrementó en un 60%. La confusión existe porque hay dos fuentes de información: los datos oficiales de las mismas dependencias gubernamentales y en contraparte las mañaneras. Es decir, los datos duros comprobables y verificables, contra los datos divinos, emanados del verbo encarnado. El sublime asegura que no se aumentó la deuda y eso es ley escrita en piedra para sus fanáticos, quienes como Gabino Barrera, «No entienden razones andando en la tesgüinada o loquera«. Lo que nos debe de quedar muy claro, es que el próximo gobierno (deseo sea presidido por Xóchitl Gálvez), enfrentará una grave crisis económica, merced a tontos proyectos de gobierno. Tengo la sensación que fue creada a propósito, atendiendo la máxima, «Después de mi, el diluvio«, se necesitará de todos los mexicanos para reconstruir este gran país llamado MÉXICO.

Acúsenme de homofóbico, pero un transexual no debe entrar al baño de mujeres.- menos aún si este conserva sus órganos sexuales masculinos. Esta semana hubo algunos incidentes, en el primero de ellos, guardias de seguridad, sacaron a una persona de esas características (trans) del baño destinado a mujeres en la Cineteca Nacional, despertando la furia plena de testosterona del expulsado. El segundo fue en la dulcería de la misma Cineteca, cuando los amigos del desalojado tomaron venganza asaltando la dulcería del lugar. El tercer episodio se dio en un local de la cadena llamados Sanborn’s, donde también se le negó la entrada al baño de damas a otro de ellos, incitando el enojo de sus acompañantes y el escándalo de proporciones teatrales consiguiente. He manifestado mi solidaridad con la comunidad LGBT en lo concerniente a sus derechos, pero, desde mi punto de vista, debe haber límites, este, considero es uno de ellos. La seguridad de nuestras madres, esposas e hijas menores de edad, no debe ser expuesta.



Cómica batalla campal en la primer aparición pública de Delfina Gómez.- el hecho acaeció en Ecatepec, la trifulca fue entre los mismos morenistas, no se sabe con exactitud el motivo de la reyerta, tengo la impresión que no hubo motivo alguno, que se dieron de moquetes por: el placer de ser, por deporte, por atender al llamado belicoso de su naturaleza, quizá bajo el influjo de estupefacientes, por despensas, de cotorreo, por costumbre… vaya usted a saber. Sigo sin comprender como el EDOMEX tomó la determinación de elegir a una persona de luces tan cortas y ayuna de cualidades. Recuerdo el bárbaro razonamiento de las hordas de morenistas en el 2018, que al verse rebasados en argumentos, solo atinaban a balbucear, «El Prian nos ha robado por muchos años, ahora queremos que nos robe otro» ¡gulp!



Pensión a los mexicanos mayores de edad radicados en EUA.- ignoro si ya está aprobada esta nueva tontería presidencial, de ser así, imagino que será en Dólares (moneda de curso allá), de otra manera sería muy escuálida. Hay un meme que ejemplifica el actuar de Lóquez, una caricatura de este personaje va aventando puños de billetes y un hombre le comenta a su esposa, «Mira, el presidente está distribuyendo la riqueza«, le contesta la dama, «Y ya te fijaste que es tu cartera de donde está sacando el dinero«. En esta vorágine de decisiones estúpidas, sugiero: pensión a los migrantes, a los drogadictos, a los peores promedios escolares, a los flojos y dormilones, a la mara salvatrucha, a los asaltantes de microbus, a los traficantes de personas, a los que cobran derecho de piso… al punto loco, todo es posible.

