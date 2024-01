Y sin embargo… se mueve

Publicidad - LB2 -

Hoy me robaré la frase de Galileo Galilei, ingeniero, astrónomo, y matemático italiano, que por allá por los mil seiscientos y garra, expresó esto ante la Santa Inquisición a manera de susurro; luego de abjurar sobre sus estudios sobre la posición de la Tierra.

Hoy, la frase tiene una connotación que nos indica que aunque se niegue la veracidad de un hecho, este hecho es verídico.

Y yo le daré una tercera connotación que tiene que ver con la desesperante inmovilidad de la alianza transgénero… perdón, la alianza Fuerza y Corazón por México.

Todos pensábamos que su inmovilidad correspondía a un coma político, pues para el lado que se le vea, poco o nada podrán lograr en las elecciones de junio próximo.

Pero nada, ándale que convocaron a rueda de prensa para presentar a sus pre candidatos al Senado, Daniela Álvarez y Mario Vázquez.

Y en bola, los líderes locales del PAN, PRI Y PRD, los acompañaron a presentarse ante los medios.

La verdad es que los panuchos han permanecido en calma chicha. Como nadando en las aguas del mar muerto. Y los priyistas piorrr.

Pero con esta chispita… se movió el electrocardiograma.

Todos pensábamos que sería el momento en que se desgranaría la mazorca pero no, nos dieron más largas.

«Será hasta el 15 de febrero que demos a conocer a nuestros pre candidatos a las diputaciones locales, federales y alcaldía.»

Coincidieron los dirigentes del PRI, PAN Y PRD en la misma conferencia de prensa.

«No es fácil dar con los mejores perfiles, los más competitivos. Los perfiles ganadores.

Y luego, someterlos a consenso. No coman ansias.» Añadieron:

Xochitl Contreras del PAN; Mireya Porras, del PRI; y Javier Meléndez del PRD.

Tan flojo está el consenso, que los priyistas andan buscando meter como candidato para la alcaldía, a Enrique Serrano, ex alcalde de Juárez y ex candidato a gobernador del estado.

De hecho, en redes sociales dan por sentado que ya está dado el trato.

Pero Enrique lo ha desmentido.

«Si me preguntan si quiero, pues sí, sí quiero, pero hasta el momento no he recibido ninguna propuesta oficial de los partidos políticos». Declaró en corto con David Gamboa, director de ADN.

Yo digo que la alianza FCXM (Fuerza y Corazón por México) están muertos… Y SIN EMBARGO SE MUEVEN.

No le dejen toda la carga promocional a Daniela, no sean maloras.

